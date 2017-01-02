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李清泉促 政黨宗教組織 不應推崇極端主義

发布于 January 2, 2017


（本报古晋31日讯）新村德教会紫河阁阁长李清泉认为，无论是政党或宗教组织都不应该为了政治或个人利益，推崇极端主义。
他强调，马来西亚是一个多元民族共同建立的国家，人人都有信奉宗教信仰的自由，而宗教极端主义对社会的和谐与安宁百害无一利。
他是昨晚于来拓村举行的新村德教会紫河阁20周年阁庆纪念晚宴上致辞时，如是指出。
他指出，从1996年至今，该阁在历届理事的汲汲营营下推动阁务，使紫河阁能有今日规模，为地方上的信众服务。
他表示，德教会创立的宗旨是以遵循孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻、仁、智十章，及不贪、不妄、不欺、不伪、不骄、不怠、不怨、不恶八则，通过教义让人向善向上，修养自己、教化众人，缔造一个世界大同、中庸和谐的社会。
“我国拥有提倡宗教信仰自由的社会环境，紫河阁在砂州这个宗教开明的环境茁壮成长，在过去遵循师尊的旨意，不分种族、宗教和阶级，为地方上的民众提供福利援助。”
另一方面，他也指出，紫河阁建造新阁所的工程在如火如荼进行中，工程已完成超过70%。
他说，该阁在过去积极展开地方上的福利与慈善工作，如今在师尊的旨意下扩建阁所，但经费仍与目标有段差距。有鉴于此，他希望区上的州议员和善长人翁能继续给与支持，使紫河阁阁所工程能完成，造福地方上的人民。

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