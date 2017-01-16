李景勝：適佳節 辦施贈活動 紫理閣值得讚揚

拿督李景胜分派红包予其中一位受惠人士。图左起为阁长贝清湛、永久名誉阁长贝清亮及筹备会主席熊千雨。

（本报美里15日讯）砂州陆路及航空交通与安全兼砂旅游部助理部长拿督李景胜表示，德教会紫理阁适逢佳节举办施赠活动，关心不幸群体的心及行动，值得赞扬！

他说，在即将来临的丁酉金凤农历新年，紫理阁如往年一样在阁所举办施赠活动，向贫苦与社会不幸的人士提早献上温情及关怀，让他们能感受到人间温情及佳节的欢乐与喜悦。

“众所周知，德教会紫理阁本着回馈社会的精神，近15年依照惯例，常年来给予社会不幸的人士支持，每年都借以施赠运动，包括新春、达雅节、开斋节等，派发红包及施济品给贫老和不幸的一群。同时，也响应政府主催的塑造爱心社会之口号，同心协力缔造一个爱心社会，把爱心献给社会，用真心来做善事，帮助别人，在各方面都尽其所能， 让有需要的社会不幸人士获得援助，以及感受到社会的关怀及温情。”

李景胜是今早在阁所举办的丁酉年新春施赠活动上，如斯表示。

他说，在社会中，我们是非常幸福的一群人，所以我们应该回馈社会，帮助社会上不幸的个人和困难群体，提高社会福利水平和社会生活素质，促进社会和谐与稳定发展。

“慈善、福利工作是很有意义的活动，政府鼓励和支持不断壮大的民间力量进入慈善领域，希望更多社会组织加入慈善事业，主办各类型慈善活动，为社会做出贡献。”

他希望大家能多付出一点心力去帮助别人，为社会多付出、多贡献一点。