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李景勝：民族文化強大 異國風情是美里賣點

发布于 January 15, 2017


（本报美里14日讯）来自越南国宝级钢琴大师Quang Hong Luu昨晚假美里电子图书馆举行古典钢琴演奏，吸引许多爱好音乐人士欣赏。
引进更多外国古典钢琴演奏被指能刺激更多本地人才，借此提升美里旅游业。
演奏会主宾为砂旅游、艺术及文化部助理部长拿督李景胜，由于他无法抽空出席这项活动，因此由美里市长俞小珊代读讲稿。他敦促私营界与政府合作，提出更多旅游活动，让美里成为当地人和游客向往的城市。
他说，砂拉越旅游部一直致力促进美里为一个充满异国风情的生活城市，这就是美里最有效的卖点，因为美里拥有许多强大的民族文化。
美里是一个旅游城，已经有两个国际音乐节，如爵士乐和乡村音乐。
拿督李景胜在致辞时宣布，他们计划再举办一个音乐节，将美里放在旅游地图上，即打造马来西亚的第一个古典音乐节。这除了刺激更多的本地人才之外，鼓励世界各地的古典音乐爱好者访问美里和美丽的海滩、附近的国家公园姆鲁、尼亚和弄刚布奴。
这项古典钢琴演奏会除了本地人前来欣赏之外，也吸引了西班牙、法国、希腊、菲律宾及汶莱等国家游客与会。
他感谢来自国际音乐钢琴家Quang Hong Luu，他在澳大利亚、英国、德国、意大利和日本等国家演出，今天来到砂拉越各省表演。
古典钢琴演奏会由美里管弦乐与合唱团协会举办，BARAKH MUSIC协办，昨晚7时20分至9时30分成功在电子图书馆举行。
拿督李景胜补充，如果不是从各方的支持和协作下，有许多人还是不会享受古典音乐，他感激所有单位合作举办这项演奏会。

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