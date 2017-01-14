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李景勝：巡視各食肆 市局應確保清潔衛生

发布于 January 14, 2017
拿督李景胜签署仪式作为2017年新春展销会的开幕。
拿督李景胜签署仪式作为2017年新春展销会的开幕。


（本报美里13日讯）砂旅游部助理部长拿督李景胜促请美里市政局卫生小组巡视各饮食业或购物市场的清洁及卫生，特别是卫生间，以提升游客对本市的评价。

他是在今早的2017年新春展销会上受邀上台致辞时，做出上述谈话。

他表示，他已接获许多游客的投诉，指本市某饮食业及购物广场的卫生间清洁度相当糟糕，让他们留下了负面的印象，对本市的卫生清洁感到失望。

“我希望美里市政局能更加关注有关课题，卫生小组应该突检饮食业或购物广场，特别是公众场合，我也希望商家们能与相关当局配合，保持整体的卫生及清洁，以助提升本市的旅游业发展。”

他称，美里拥有许多自然美景可吸引游客们前来，是个在旅游业上具有莫大潜能的城市，现阶段只需获得产品包装及宣传，城市的清洁及卫生更必须获得相关当局的关注。

此外，李景胜说，美里除了拥有自然美景之外，常年也主办许多活动，其中包括婆罗洲音乐会、深海钓鱼比赛、重型电单车展览会等。

他希望更多的单位能举办更多的国际性活动，以吸引更多的外来游客前来美里观光及消费，以提升美里旅游业发展，同时也促进本市的经济。

为配合即将来临的农历新年，Ivision Event、International & Printing及柏迈购物广场Giant将于1月10至22日，

在柏迈购物广场底楼举办2017年新春展销会，并今日邀请拿督李景胜及市长俞小珊主持开幕仪式。由于市长俞小珊未克出席，由市议员梁振林代表主持开幕仪式。

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