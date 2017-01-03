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李景勝：吸引年輕遊客 多辦國際性活動

发布于 January 3, 2017
左起龙舞馆经理杨昌正﹑拿督陈超耀﹑拿督李景胜﹑俞小珊以及代言人杨昌隆为舞境界2主持开幕仪式。
左起龙舞馆经理杨昌正﹑拿督陈超耀﹑拿督李景胜﹑俞小珊以及代言人杨昌隆为舞境界2主持开幕仪式。


（本报美里2日讯）砂州陆空交通与安全暨旅游部助理部长拿督李景胜盼美里未来或许可以举办更多适合年轻人参与的国际性活动，藉此机会打开年轻一代游客的市场，带动旅游业发展。
他称，美里身为旅游城市，宣扬文化艺术这一块是必不可缺的一部分，而在不同庆典举办类似街舞的活动，正迎合时下年轻一代的口味，吸引他们的浓厚兴趣，不只能招揽更多外国年轻游客的到访参与，对舞蹈者本身也是个健康的运动，展现各自的才艺，更为美里市注入充满活力的城市。于此，他鼓励年轻人加入学习，助于个人成长。
他是于31日晚出席龙舞馆在富丽华购物广场停车场舞台举办的舞境界2开幕典礼时，如斯表示。出席开幕仪式的嘉宾包括卑尔骚区州议员拿督陈超耀以及市长俞小珊。
李景胜说，这次的活动吸引了来自沙巴﹑西马等地的舞蹈爱好者参与，他与拿督陈超耀以及俞小珊会全力给予支持﹐并希望众舞蹈者可以好好展现自己的舞蹈才能。
另一方面，龙舞馆代言人杨昌隆也在致欢迎词时表示，希望借着舞境界2可以让众舞蹈员分享所学的嘻哈舞蹈，以及切磋舞艺，从中获益良多互补不足，往后可以在舞台上大放异彩。

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