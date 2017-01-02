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李景勝主持開幕禮 劉紹慧獅賽挑戰杯掀幕

发布于 January 2, 2017
拿督李景胜与最年幼的9岁参赛者握手和赞扬。
拿督李景胜与最年幼的9岁参赛者握手和赞扬。


（本报美里31日讯）砂州陆空交通与安全暨旅游部助理部长拿督李景胜提醒华社应该珍惜现有的和谐生活，并认同马来西亚拥有一个中庸开明的政府。
他指出，大马人民如今活在文化自由、宗教自由的国度，在公开场合进行醒狮表演也无障碍。
他是出席2016年第一届全国传统狮艺锦标赛暨第一届拿督刘绍慧三连制挑战杯时，如斯指出。
该活动是今日下午在星城购物广场新翼底楼举行，并吸引了多达8支来自西马、东马和沙巴的队伍参加。
他称，这个平台让大家有机会聚集在一块和表演，并借此机会切磋和提升表演水平。同时，还请了多位国际评审，以更加专业、公平的方式进行赛事。
“龙狮文化是中华民族的文化瑰宝，我们要把这些传统文化好好的传承下去，并发扬光大。”
这活动是由马来西亚光艺龙狮体育联盟总会主催，砂拉越光艺龙狮体育会及星城购物广场联合主办，威胜体育会龙狮团协办。美里市政局为支持单位，Indocafe、Julie’s为赞助单位，美里FM中文部位宣传电台。
这次参赛的队伍包括砂拉越威胜（光艺）体育会龙狮团、柔佛三圣观（光艺）龙狮体育会、吉隆坡光艺龙狮体育会、沙巴光艺艺术及文化协会、布特再也直辖区光艺醒狮团、雪兰莪光艺龙狮体育会、砂拉越光艺龙狮体育会和吉打光艺龙狮体育会。

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