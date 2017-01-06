本月購買免首4個月貸款 吳福記今推展三菱ASX

吴福记摩哆有限公司董事吴吉兴、总经理欧天强及媒体听取有关2017三菱ASX 方面的简介。

（本报斯市5日讯）2017 三菱（Mitsubishi）ASX 将在明日于汶莱市场问市。

配合新一代ASX在汶莱推出，三菱总代理吴福记摩哆有限公司董事吴吉兴表示，凡是在这个月内购买该款汽车的客户，都享有首4个月免付贷款的优惠。

新一代的三菱2017 ASX 将在明晚正式在加东一间购物中心正式推展，让民众有机会第一时间内观看到此新车款的模样。

对于此新车，吴福记摩哆总经理欧天强表示，从外观而言，新一代的车款，车头设计改变最大，而车尾设计基本上保持和上一代的同款车子相似。

而在汶莱市场内出售的ASX 后车灯也配上了LED 后车灯。此车将配搭17寸轮胎余与精美的轮辋，自动雨水刷感应等。

新一款车子在内部空间上也做了提升，除了拥有较前款宽大的空间外，尤其是后座坐位的进一步提升，让乘客乘坐的舒适度更为大。

在安全环节上，新一代的ASX 车子，完全满足了汶莱对车辆安全装配的要求，而此款车身结构获得了进一步的强化为乘客司机提供更多的保护。

此车子采纳双安全气囊系统包括为膝部特别设计的气囊外，也装置了ABS与EBD系统、防锁死刹车系统、电子制动分配系统 。

在引擎上此2轮驱动多功能车子，采用了四缸2.0 L MIVEC 引擎。能够非常精准且有效的进行配气动作，让驾驶者在任何的路况中感受到引擎，引擎力量供给的顺畅性。

自2010年ASX车款首度面市以来，在全球市场上获得了极佳反应，直至目前已经生产了超过110万辆 ASX 车子。此车款的推出，是非常合时宜的，尤其是目前多功能车子市场需求不断加大的当儿。

吳福記與商業夥伴

15日舉行嘉年華會

（本报斯市5日讯）吴福记摩哆有限公司将与其商业合作伙伴，携手在本月15日于该公司位于柏丽比的汽车展示厅举行嘉年华会。

吴福记摩哆有限公司市场执行员纳比拉指出，该公司在嘉年华期间，也将进行优惠卡事务合作的伙伴签约仪式。

该公司客户也受促在嘉年华会期间，重新注册成为该卡的会员。凡从本月15日至31日重新注册的会员，都可享有免费注册优惠。在进行重新注册之际，客户需携带优惠卡、身份证与车辆注册卡。

吴福记摩哆有限公司董事吴吉兴表示，该公司是国内首个推出优惠卡的汽车公司，而在多年后，此卡渐渐被淡忘，透过这次重新注册活动，希望再次让此优惠卡的运用更为频密。

在此优惠卡下，该公司与35家合作，包括有汽车零件、配备公司、百货公司与快餐厅等。

透过该优惠卡，客户将可在这些公司中享受一定的优惠外，而这些合作公司也提供特别优惠。

在上述的嘉年华会期间，将备有诸多活动供出席者参与，而合作商家也将在期间举办一些幸运抽奖活动。

嘉年华会期间也将送出免费冰淇淋，人民也可获得免费脸部彩绘。