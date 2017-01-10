朝2035年宏願邁進 資源旅遊部推5年計劃

主要资源与旅游部部长拿督阿里移交2016-2020策略计划文件予各部门单位主任等。

（本报斯市9日讯）主要资源与旅游部今日推展其2016-2020策略计划，全面开启推动国内主要资源与旅游领域发展计划项目，让农业、渔业局、森林局、旅游业能成为国家经济发展的支柱。

主要资源与旅游部长拿督阿里今早听取该部属下各个单位部门的未来策略计划重点报告后，推介了此策略计划书。

上述策略计划全盘目标在于致力提升有关领域项目的产量，并让此些领域的发展 达到足以让汶莱国实现其2035年宏愿所设定的程度。

此策略也将透过对产量、科技运用的注重并将焦点放置在外销上，吸引更多来自国内的投资进入此些领域，让主要资源领域取得大幅度的成长，使这些领域项目能成为国内生产总值的贡献方。

该部就此指出，以此为大方向，在各个领域的开发上，焦点将被放置在领域项目的增长、产量、可持续开发与外销环节中。

汶放眼未來4年 農漁林業年增長28.8%

（本报斯市9日讯）主要资源与旅游部设定目标，即在往后4年中，让农业、渔业与森林业，每年取得28.8%的增长。

在此目标下，该部将重点推动肉鸡饲养、蔬菜业、鲜花种植、农产品、水产养殖（岸外鱼只饲养与虾只饲养）、海鲜加工及林业下游业的发展。

若上述每年取得28.8%的增长目标得以实现，农业、渔业与森林业三大领域在国内生产总值的比率将从2015年的1%提升到5%。

此些目标均为该部在今日所推展的2016-2020策略计划下所设定的目标。该策略计划在今日正式推展。

在该策略计划下，该部设定目标，让主要资源生产总值在2020年之际，能从2015年的5亿1千100万元提升到18亿。

要确保策略计划中的各个目标能达成，拿督阿里表示，该部门上下各级官员或职员，在态度与心态上的改变是非常关键的，而一切如常照旧的态度更必须被铲除。

部长表示，各级官员与职员都必须更积极与努力地工作，确保该部各个单位都能有效落实各项计划。

拿督阿里也吁请官员采纳最佳行政管理模式，依据条例行事与工作，并相互提醒，以便能避开各类不愉快事件，达成所设定的目标。

汶旅游業2020年 收入料達3億3350萬

（本报斯市9日讯）汶莱旅游业在2020年之际，预料将能为汶莱带来3亿3千350万的收入。

在未来4年的旅游业发展中，主要资源与旅游部把目标设在让汶莱旅客人次增长每年达2.9%。

为此，该部也将确保到访汶莱的旅客人次，能从2015年的21万8千人次，增长到2020年的45万人次。

主要资源与旅游部今日推展了该部策略计划，为日后的发展划定具体目标方向，更有规划地达成各项目标。

透过2016-2020年策略计划，主要资源与旅游部也设定目标，即在国内市场创造更多就业机会。

该部指出，到了2020年，农业领域预计将能创造4千800个就业机会、渔业则将带来2千500个就业机会、森林业与旅游业则将带来超过360及330个就业机会。

2016-2020策略计划8大目标

一 提升农业、渔业、森林业及旅游业在国内生产总值的贡献。

二 提升农业、渔业、森林业的产量与外销量。

三 广泛地在农业、渔业、森林业中运用现代科技，来达到提升此些领域产量的目标。

四 减低对进口食品的依赖，同时保持开放态度，提升作为加工业用途的原产品进口。

五 透过出口与旅游业活动所衍生的外汇差距为国家带来收入。

六 提升到访汶莱的旅客人数及旅游业相关服务领域项目的发展，让此领域能成功在汶莱国内生产总值中占更大的比率。

七 为国家创造更多就业机会。

八 透过“公共机构与私人单位伙伴关系”（PPP）、合营等模式，减少对政府拨款的依赖，来达到提升各项领域项目的产量。