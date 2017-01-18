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有雇主但無國籍文件 非法外勞將獲發臨時卡

发布于 January 18, 2017
阿末扎希主持外劳及非法入境者内阁委员会会议，前右为人力资源部长拿督斯里里察烈，前左为交通部长拿督斯里廖中莱。
阿末扎希主持外劳及非法入境者内阁委员会会议，前右为人力资源部长拿督斯里里察烈，前左为交通部长拿督斯里廖中莱。


（布城17日讯）副首相拿督斯里阿末扎希指出，总检察署已同意发出临时外劳卡予有雇主但缺乏本身国家身份文件的非法外劳，目前待总检察署发出正式通知书，就可正式落实这项措施。

他说，有关非法外劳包括不受本身国家承认为公民的人士，惟大前提是他们必须受到本地雇主所聘请以及必须符合市场需求。

确保雇主支付人头税

阿末扎希说明，政府发出临时卡给这些非法外劳，是为了确保雇主支付外劳人头税以及保障外劳利益。

阿末扎希也是内政部长，他今天在首相署主持外劳及非法入境者内阁委员会会议后，在新闻发布会上如是表示。

他强调，临时外劳卡必须每年更新。

他续说，截至去年12月31日，持有临时工作准证的外劳有186万6369人，比2015年的213万5035人减少了12.6%。

他说，除了执法外，政府也会全面改善外劳的管理系统，例如研究外劳申请综合系统(SPPA)以简化外劳聘请事宜，包括透过人力资源部研究线上外劳申请系统(ePPAX)方便雇主无需到政府部门办理外劳申请手续。

他说，首相署将扮演领导者的角色来发展这套系统。

聘外勞領域擴大
延長按摩者球童臨時證

（布城17日讯）政府同意将允许聘请外劳的领域扩大至养鸡业(肉鸡蛋鸡)、采矿业、港口货运，同时延长水疗与脚底按摩、酒店次领域及岛屿与高尔夫球童(仅限男性)的临时工作证至2020年。

在这之前，内阁已曾允准将聘请外劳领域扩大至建筑业、制造业、园丘业及农业次领域如耕种蔬菜水果与花卉。

根据阿末扎希，今天的会议是批准采矿业以临时准证的方式聘请外劳，有关期限至2020年，同时仅开放给已获得准证经营采矿的业者。

“这项领域工作被视为困难肮脏与危险的行业，以致无法吸引本地人。”

他也补充，只有在港口货运业者才可以聘请外劳，以维持我国港口货运的竞争力。

阿末扎希也指出，今天的会议是同意延长聘请脚底按摩水疗，岛屿与高尔夫球童(男性)外劳的期限，从原有的2012至2016年延长至2020年，这项聘请以支援本地旅游业，同时也填补本地劳工不足的空缺。

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