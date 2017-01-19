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替代鹹水魚 淡水魚行情看俏

发布于 January 19, 2017


（古晋18日讯）随着受雨季影响导致即将来临的春节咸水鱼只大减或吃贵鱼，另一边厢淡水鱼的行情也随之看俏。
来自石隆门武梭从事淡水鱼养殖业逾20年的赖振明表示，华人农历新年迫近，最近淡水鱼的需求量大增，这或许是受雨季影响，风浪大，许多鱼船都不的出海捕鱼，导致咸水鱼大减的关系。
拥有超过40个池塘并专门饲养“苏丹鱼”及“兰班鱼”的赖振明日前以拖网捕捉鱼获并与友人分享收成时表示，一般上，每一池塘会有20吨以上的收成。
他说，淡水鱼通常要有10个月才会有收成，在这期间除了饲料要足够供应外，每个池塘的氧气量也必须充足，尤其是在晚上，每一池塘必须开足4部氧气机，鱼只才会健康成长。
“除了定期供应饲料外，每个星期也会提供肉食，这样鱼只就会较容易长肉。”
無師自通的赖振明对养殖淡水鱼蛮有研究，从放了鱼苗到成长的过程，他都一手包办留意鱼只，确保健康成长，一点都不输给农业部专才。
此外养殖场内大大小小电线驳接及池塘氧气机的维修，都是由他本人去处理。
赖振明表示，从事这一行业最担心的是鱼苗，如果鱼苗品种好，在10个月养殖时间里除了注意饲料外，其次就是水质及氧气等。
他不讳言该行业是有利可图的，但必须要用心经营，目前拥有固定收购商并大量销往外省，特别是诗巫、美里等。为了确保鱼只的新鲜度，其鱼只一上岸就直接采取速冻了式，在经过后期处理包括分类及包装，然后就直接运往各省销售。

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