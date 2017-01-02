晉校董會屬下6華小 正式推行電腦教學

不少土著家长把子女送到华小受教育。

（本报古晋31日讯）古晋中华小学校董会主席王长福宣布，该校董会属下6间华小2017年起正式推行电脑教学，除了为紧随科技时代的步伐、向先进国家学习教学方式外，也借以减轻学生的书包重量，提高学习效率。

他透露，目前古晋中华小学第一校、第三校、第五校及第六校的电脑教学设备已安装完毕，第二校和第四校的安装工作预计在农历新年前后完成。

“在这项耗资约100万令吉的电脑教学计划下，6间华小的每一间教室都设有一部电脑教学设备，通过电脑教学，让学生不再需要携带过多的课本到校学习。”

他表示，过去校董会曾发现有学生的书包重达15公斤，因此校董会致力于把学生书包重量减轻至不超过7公斤，让学生背起书包来也没那么吃力，也作为校董会回馈学生和家长的一种方式。

“目前古晋中华小学校董会属下6间华小，在校董及团队的配合下把向家长和社会人士募集的钱都用在学生身上。”

王长福今日在二小新生报到日上致辞时阐明，扩建二小是2017年势在必行的事情，新栋综合大楼的蓝图已画好并提交给古晋南市市政局和教育部等单位，以期让二小学生在最有利的环境下学习。

“新的综合大楼拥有可容纳800到1千名学生的大礼堂，还有十多间新教室，我们要把大楼做起来，希望家长今后有钱出钱、有力出力，与二小的教师、校长走在一起，让华教明天更好。”

另外，他指出，报读二小的2017年新学年新生共超过300人，但逾150名学生未能成功入读二小，校董会和教职员深表遗憾，并将努力促成二小新的大楼，以有能力招收更多学生。

“家长让子女接受华教的选择是正确的，因为现在全世界都掀起华文热，无论你走到哪里，无论是什么人种，英国人、美国人、俄罗斯人、非洲人，甚至是土著同胞等都在学习华文，你们的选择，让华文教育能永远流传，让华文教育能在这片土地一天比一天好。”

他说，尤其是近年来，中国崛起并倡议“一带一路”，让子女学习中文，完成学业，将来要走向世界肯定是没问题的。“所以我希望家长们也可以思考，待日后子女小学毕业后，再把子女送入独中求学。”

王长福阐明，英语是重要的世界语言，在首长拿督巴丁宜阿德南呼吁加强英语教育下，6间华小也会加强英语的教育。