晉市中區民誼會 下月10新春敬老宴

（古晋5日讯）古晋市中区民众联谊会订于2月10日（星期五）晚上6时30分，假砂拉越联合教会举办“丁酉年 孝亲敬老庆新春” 联欢晚宴。

届时将邀请砂州地方政府部长拿督沈桂贤为晚宴主宾，华总署理会长王长福为晚宴总赞助人，同时也邀请该会名誉顾问、名誉会长、晚宴赞助人及各区的联谊会会长出席。

该晚宴的餐券每张35令吉，预计售出75席，希望购票的会员及居民们要涌跃出席，共同欢庆这美好的佳节。该会将备有丰富的红包以供抽奖。

届时也会有精彩舞狮、财神爷及歌舞表演，场面将非常热闹。

参加敬老会的长辈共有33位，他们每人可获得一个红包及一对寿桃。最年长男女长辈蔡景住先生及张妙姿女士将被邀请到台前接受福品及拍照，以资留念。

参加敬老会的长辈名单列下：

女长辈：15位

90岁或以上：张妙姿（102岁）、 陈财治（100岁）、郑岂鳌（96岁）

80岁或以上：林亚莲、李伟英、叶玉娇、庄美彩、蔡秀悔、张玉闲

70岁或以上：范水娇、陈俊娥、伍群娣、陈俊祥、李玉清、蔡吉娘

男长辈：18位

80岁或以上：李景住（88岁）林必佳、蔡高华、温习美、丘清闲、李树森、蔡新海、冯志衍、杨和屈

70岁或以上：黄聪、李文光、赵国汉、郑华甫 、郑炳乐、黄祯坤、李文捞、黄承光、刘天开。