晉人聯青團浮羅岸消拯局 向商家派火災醒覺傳單

（本报古晋23日讯）为了提高民众的火警意识，砂人联党古晋支部青年团于今日连同浮罗岸消拯局前往浮罗岸向商家派发火灾醒觉传单。

出席今日活动者包括砂人联党古晋支部组织秘书黄廉欢、南市市议员姚楚兴、社区领袖甲必丹田汉河和甲必丹何文玉。

青年团团长刘世栋于今日的活动上表示，这项活动主要是向商家们传达关于火患的讯息，毕竟几个月前浮罗岸发生一起火患事故，因此有必要向商家与居民灌输关于火患的知识，提升他们对于防火，以及面对火患的醒觉与意识。

因此，他提醒民众，若发现火患时，需第一时间拨打紧急热线999，让相关单位可以马上展开救援。

他直言，有些人发现火患时，喜欢拿起手机拍摄，与朋友分享或上载至社交媒体，这并不是正确的做法。

与此同时，浮罗岸消拯局局长玛希迪透露，该局每年都会检查辖区约300间建筑单位，查看这些单位是否备有良好的防火与救火设施。而大多数的建筑单位都符合条例，只有约5巴仙的单位没有遵守条例。

他指出，一般上，消拯局会向没有遵守条例的单位发出通牒，他们必须在限定的时间内作出改善。

此外，在处理的紧急事故方面，他指出，浮罗岸去年处理大约100宗紧急事故，大多数是涉及汽车和摩托车或，火灾只是占少数。他表示，普遍上民众对于防火的意识还是处于良好水平。

另外，他也希望未来可以继续与砂人联党举办更多提升民众醒觉的活动。