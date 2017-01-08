明起將現身檳城 藍眼籲赴高庭挺安華

（槟城7日讯）“与安华同在”，公正党实权领袖拿督斯里安华将在本月9日至12日现身槟高庭。

槟公正党呼吁民众于下周一早到槟高庭支持安华，同时给安华家人打气。

安华自2015年被判入狱至今，已不曾“回到”槟城，峇央峇鲁国会议员沈志勤表示安华为土生土长的槟城人，将在下周一现身槟城高庭，意即“回来”家乡，所以他希望民众能前去法庭支持安华。

他周六早于巴央巴鲁巴刹分派公正党所推出的春联予民众时说，安华为马来西亚做出很大牺牲，公正党将会拉队于下周一到高庭给予安华精神上的支持，估计约1千名党员。

他说，其实，安华能避开这次的牢狱之灾，但为了这个国家和人民，他坦然面对国阵的污蔑，被判坐牢。“当时，土耳其政府、安华于欧美国家的朋友，都建议安华不要再回来马来西亚，建议他流亡在其他国家，但安华却选择与民同在。”

他还透露，505全国大选后，首相拿督斯里纳吉曾与安华会面，更献议他出任一个部长职，同时还会撤销所有对他的莫须有指控，惟，安华都不就范。

沈志勤也针对公正党所派发的春联指出，自2008年后，公正党首推春联，旨在更贴近华裔民众。春联写上“除旧迎新，万象更新”，意即将国家败坏的经济除掉，迎来有转机的经济；大马政治改革，能让政治升华。

他说，公正党此次所推出的春联共5万对，主要是在各州华裔居多的市区派发，增添新春气息。

当天，陪同沈志勤分派春联的公正党代表还包括槟岛市议员颜艾菱、古玛、巴央巴鲁区部宣传主任艾迪、党员周忠龙和西娃及沈志勤特别助理李文兴。