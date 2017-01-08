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旺朱乃迪：巴當加央河堤 修復工程獲撥727萬

发布于 January 8, 2017
旺朱乃迪（前排左2）在新闻发布会上发言。
旺朱乃迪（前排左2）在新闻发布会上发言。


（本报古晋7日讯）伦乐镇巴当加央河堤修复工程进入第一阶段，联邦政府已通过第十一大马计划下拨出727万拨款，作为该工程用途。加央河堤修复工程也将积极扮演保护伦乐镇的作用，以防持续面对侵蚀的问题。
该工程已于本月3日正式移交给承包商，工程预计耗时18个月，于2018年7月2日完工。
旺朱乃迪今早代表砂首席部长拿督巴丁宜阿德南为上述工程主持动工仪式时，如是指出。
据悉，该工程包括重建河堤长达165米、分别包括建立3米宽及125.5米长的河堤；4.4米宽及11.5米长的行人走道、各种大小的排水沟渠等。
他说，有了上述工程，相信将能确保过去面对的河岸侵蚀问题能获得解决，同时他表示，上述工程也显示政府体恤砂州人民，了解及帮助解决人民所面对河岸侵蚀问题。
他也表示，该工程也将扮演美化伦乐镇的功效，除了将成为镇上人们的休闲地方，更有助带动伦乐镇的社会经济发展。
另一方面，在第十一大马计划下的第二滚动计划下，政府批准了11项新工程，合计将耗资9千540万令吉。旺朱乃迪指出，有关11项新工程，将让砂拉越在第十一大马计划下的工程达到28项，总共将耗资7亿3千640万令吉，并且将于2016至2020年间落实。
另外，他也指出，自他上任天然资源与环境部长后的数个月，在砂州走访期间宣布的309项大大小小工程，绝大部分都已动工，仅3项位于文丹及三马丹的工程尚未动工。

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