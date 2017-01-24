日本女孩初潮來 父母辦“赤飯派對”

（日本23日讯）女性经历初潮（第1次月经）的年龄，大概是10至15岁。在日本女性的初潮出现时，家人会煮红豆饭（日称赤饭）来庆祝。原本“赤饭文化”只是家中私事，但最近因为一件事，而使大众热烈讨论。

事发是因为有一位网友发推特说，在面子书看到有人报告“女儿的初潮到来”。明明女儿恳求父母“什么都不要做”，但他们还说要办“赤饭派对”。更将一家3口照片贴在面子书上说，“虽然自己初潮的时候很羞耻，但作为人母果然会想替孩子庆祝呢！”，照片中，女儿则是低头全力避开镜头。

“这不对吧！”这位网友表示，首先，不少人来月经时，身体会感到不适，出现各种尴尬的事情，所以“一点都不值得高兴”。其次，孩子不是父母的所有物，不论父母的心情有多雀跃，这种将女儿初潮公告天下的行为，“是精神、甚至性方面的虐待”。

“赤饭文化”始于江户时代，一个说法是，当时的卫生棉叫作“お午”，而初潮则是“初午”。刚好“初午”就是在2月最初的午日，即是农作业开始的日子，在这天，日本人会吃红豆饭来祈愿丰收，于是初潮来的时候也会吃红豆饭。另一个说法是，红豆饭是供奉给神明的食物，所以人类吃与神明一样的食物，就会获得力量。而且，红豆饭多用作庆祝食品，在初潮时吃，是为了祈愿儿孙满堂。

另外，古时之所以那么张扬，是为了让左邻右舍都知道女儿成人，已经准备好嫁人。不过，现在是婚姻恋爱自由的年代，已经没有必要告知邻里。那到底有没有必要继续遵从“赤饭文化”的传统呢？从健康层面来说，红豆饭对生理期中的女性很有益处。在生理期间，女性最忌吃性寒的食物，而糯米对温暖身体很有效。而且红豆的营养价值极高，含有蛋白质、膳食纤维、维生素B，还有抗氧化的作用。