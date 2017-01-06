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施志豪促設內閣委會 探討砂教育政策情況

发布于 January 6, 2017


（本报古晋5日讯）公正党巴都林当区州议员施志豪促首长拿督巴丁宜阿德南和州政府成立一个内阁委员会，针对改善教育政策、学校基建和校舍情况作出深入探讨，特别是乡区学校。更重要的是，就砂州要求的教育自主权提出建议和推动相关计划，真正的为砂州教育带来改变。
“所谓‘不负责任’的承包商没有履行教育部指示，继续为乡区多个学校供应柴油，导致这些学校陷入停电困境的消息令砂拉越人感到极度失望，因为这种行为形同扯乡区学童的后腿，让他们无法专注学习。这个事件是否只是冰山一角？向来为下一代教育敢怒敢言的首长，势必得作出计划和采取必要行动，阻止荒唐事继续发生。”
他批评，政府在委任承包学校基础设施发展工作的承包商方面明显存有纰漏，所以才会导致公帑被浪费、承包商表现不达标等种种问题的出现。
“政府把为乡区学校供应柴油的工作交给了砂拉越，这份工作对任何一个来自砂拉越的承包商而言，都是有极大利益可图的一份工作。因此，首长阿德南和州政府更应该成立一个公开、透明的承包商注册机制，根据承包商的能力进行工程委任。更要禁止垄断的行为出现，让所有来自砂拉越的承包商都有机会参与这份工作，以公开招标的方式，让个别承包商为不同的学校提供服务，确保公帑被善用，把剩下的公帑用来改善乡区学校的设施。”
施志豪今日在文告中建议州政府把所有“不负责任”的承包商列入黑名单，并公开有关承包商的资料，因为这些“不负责任”的承包商令砂州行政蒙羞，必须被谴责。
他说，既然砂州每一年都在部门管理和公共问责方面获全国最佳的评级，那就该利用这个优势去争取更大的教育自主权，要求联邦政府下放更多行政权力给砂拉越。”
“虽然砂拉越目前握有某些行政权力，但我们需要通过州政府所承诺的权力下放商讨过程，要求更多砂拉越在《马来西亚协议》下被赋予的合法权力。我们促请砂州政府更积极的向联邦政府索取属于砂州的行政权力，并对教育政策提出改变，向砂拉越人民展示他们的诚意和决心。”
施志豪促州政府为砂州的教育成立一个内阁委员会，并在成立后的12个月内，提出实际的建议，做该做的事。
“我们需要更好的教育政策和为砂拉越的学童提供必要的教育设备，特别是乡区学校，以确保砂州有更好的能力与世界竞争。首长阿德南和他的行政团队必须要认真看待所有失误和问题。没错，我们是该对联邦政府的行政陋习敢怒敢言，但更重要的是，得向联邦政府证明，砂拉越有能力做的比联邦政府的行政更好。”

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