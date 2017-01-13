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方天興：開明親民 阿德南作風值朝野仿傚

发布于 January 13, 2017
已故砂拉越首席部长丹斯里阿德南（左4）曾于2015年5月15日接见华总代表团，并从总会长丹斯里方天兴（右3）手中接过华总所提呈的备忘录。左起为陈永明、拿督孙爱嫤、陈南益、黄保俊、张国安；右起为黄德允、拿督钟来福与拿督黄益隆。
已故砂拉越首席部长丹斯里阿德南（左4）曾于2015年5月15日接见华总代表团，并从总会长丹斯里方天兴（右3）手中接过华总所提呈的备忘录。左起为陈永明、拿督孙爱嫤、陈南益、黄保俊、张国安；右起为黄德允、拿督钟来福与拿督黄益隆。


（吉隆坡12日讯）华总会长丹斯里方天兴认为，已故砂拉越州首席部长丹斯里阿德南的中庸、开明和亲民作风，值得许多朝野从政者仿效。

他对这位处理果敢，对善待华教和极力排斥种族和宗教极端主义的开明领袖的离世感到惋惜，并形容是砂州和我国政坛的损失。

方天兴发文告说，他曾在前年5月15日率领华总代表团，在诗巫与阿德南会面，并提呈备忘录反映华社与国家各方面的议题。

“我们在上述会面中所提呈的备忘录有几个重点，包括伊斯兰刑事法、砂州政府率先宣布承认统考文凭以及抗极端主义等议题，并与首长进行了愉快的交流。”

他说，华总在上述多个课题中，与阿德南所领导的砂州政府立场非常一致，华总也对砂州政府对独中以及统考的支持让人感到欣慰和感激，并希望州政府继续协助并配合华社，以促成承认统考文凭。

“我们也对砂州政府坚决反对在该州实施伊刑法表示激赏。”

方天兴说，从阿德南接掌砂拉越首长职以来，已经向全马人民证明他是一位开明、中庸及不分种族和宗教，聆听并维护各阶层人民利益的领袖。

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