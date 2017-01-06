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方天興建議設黨團專案委會 全面探討微小困境

发布于 January 6, 2017
方天兴（左6）配合开学巡视关中后与校方成员合影，左起为陈细菘、詹耀辉、杨志良、苏文辉、校长蔡若峰：右起为林锦志、王诚宗与拿督王丽春。
方天兴（左6）配合开学巡视关中后与校方成员合影，左起为陈细菘、詹耀辉、杨志良、苏文辉、校长蔡若峰：右起为林锦志、王诚宗与拿督王丽春。


（关丹5日讯）华总总会长丹斯里方天兴呼吁华社全面关注国内许多微型华小生存与发展困境的严峻问题，必要下成立华社党团专案委员会探讨，从中寻求对策。

他建议，处理有关问题的大前提是“华小一间不能少”，但可以通过集思广益，理性探讨搬迁。

他说，从今年的开学情况显示，国内乡区微型华小所面对的挑战和窘境是让人担忧的，华社必须高度关切，并结合大家的看法和力量来“紧急处理”。

方天兴也是关丹中华中学董事长，他是配合新学年开学期间于今天巡视该校情况后，针对国内微型华小所面对的新生来源短缺，甚至断层问题发表谈话。

陪同者包括该校副董事长兼彭亨董联会主席林锦志、董事杨志良、王诚宗、拿督王丽春、苏文辉、校长蔡若峰与前任校长詹耀辉等多人。

根据教育部副部长拿督张盛闻表示，在全国1千298所华小当中，有455所是学生人数少过150名的微型华小，当中有10至19名学生的有28所、20至29名学生的有48所、30至39名学生的有62所、40至49名学生的有48所、50至51名学生有181所、以及100至149名学生的有70所。

令人关注的是，一些微型华小在新学年开学时，面对完全没有新生，或是只有区区一或两名学生的困境。

方天兴认为，尤其是那些没有新生，或是全校学生人数太少的微型华小，华社有必须给予积极关注。

“我们希望华社党团成立一个专案委员会，通过集思广益，全面深入探讨这些问题，包括收集有关地区校方各机构和华社的看法与建议等等。”

他也希望政府关注这项问题，在政策上给予一切必要的配合，协助有关地区的华社和华小解决问题。

“在‘华小一间不能少’的大前提下，我们反对关闭任何地区的华小，但应该尊重和配合和支持有关地区校方和华社的看法，包括探讨搬迁以让它‘重生’的计划在内。”

另一方面，方天兴也披露，关中今年也迎来了132名初中一新生，比之前预期的还要多，反应令人鼓舞。

“由于硬体设备的不足，导致我们无法招收更多的新生，因此今年我们会动工落实兴建第二期新校舍计划，期望明年能够招收更多学生，满足更多华裔家长的需求。”

他说，今天的关中，包括教职员在内，全校师生人数超过500人，并首次开办了高中一班，进展让人鼓舞。

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