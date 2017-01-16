新理事名單出爐 陳仙福續掌象棋公會

汶莱象棋公会在15日的会员大会上进行第20届（2017-2018）新任理事会选举。

（本报斯市15日讯）陈仙福今日再度获选为汶莱象棋公会主席。该会今日在会员大会上进行第20届（2017-2018）新任理事会选举。选举结果显示陈仙福蝉联主席一职。

以下为该会新一届理事会阵容：

主席：陈仙福

副主席：叶瑞国、洪应新

秘书：赖元璋

副秘书：林维釗

财政：宗伟平

副财政：刘桂化

总务：陈纪安

副总务：邓玉刚

赛务：田明业

副赛务：黄敏佳、詹惠娟

查账：詹惠美

理事：江耀平、余祖望、庄力铭、郑其成、周荣安、许显铭、梁亚侅、符海清。

陳仙福：培養優秀棋手

赴國外參賽

（本报斯市15日讯）汶莱象棋公会主席陈仙福表示，理事们分工合作，互相扶持，是让该公会在今年能成功举办多项棋赛的主要因素。

他希望新届理事们继续将团队精神发扬光大，将举办会务活动尤其是举办棋赛之水平提高，培养出更多的优秀棋手，将来代表公会赴国外参赛争取好成绩。

在致词时，陈仙福代表汶莱象棋公会感谢林德甫控股集团每年赞助汶币2000元，做为举办丕显甲必丹拿督林德甫纪念杯全汶象棋公开赛的开销费用。

同时，他也不忘感谢名誉顾问们的鼎力支持与合作，使到该公会顺利推动会务。

他希望会员们利用手中的一票，选贤与能的会员来担任理事，有效的执行推动会务的责任，让中国象棋在本邦的发展取得更加美好的成绩。