首页 新闻 国际新闻 新加坡被扣押裝甲車 從香港碼頭「消失」

新加坡被扣押裝甲車 從香港碼頭「消失」

发布于 January 4, 2017
从11月26日至12月30日，货仓一直可见辆用绿色帆布遮盖、置放在货柜车运输架的装甲车，期间不曾被移动。
从11月26日至12月30日，货仓一直可见辆用绿色帆布遮盖、置放在货柜车运输架的装甲车，期间不曾被移动。


（中国香港3日讯）过去一个多月被扣押在香港屯门海关露天货仓的9辆新加坡武装部队装甲车，昨天据报“消失了”，可能已被移开，但目前未知去向。

由商业船运公司APL负责运输的9辆新加坡武装部队泰莱斯（Terrex）轮式装甲运兵车及装备，去年11月23日在香港葵涌货柜码头被查扣，25日凌晨被运往屯门海关内河及贸易组码头，以做进一步调查。

据香港《苹果日报》昨天报道，从11月26日至12月30日，货仓一直可见辆用绿色帆布遮盖、置放在货柜车运输架的装甲车，期间不曾被移动。

不过，该报称记者昨天清晨发现，9辆装甲车已不见踪影，露天货仓一片空荡，在场保安员则拒绝回答记者提问。

香港海关昨晚回覆《联合早报》询问时并未透露装甲车的去向，仅表示：“由于案件仍在调查中，没有进一步资料可提供。”

新加坡国防部上月23日就装甲车遭扣押事件发表了第六次声明。

该声明表示，新加坡政府在此前的3周里，已正式向香港特区政府表达新加坡的立场，期待事情圆满解决，以及香港特区政府归还资产。

新加坡国防部长黄永宏医生上月30日在面子书贴文中说，他将在国会下一次复会时，进一步阐明事情来龙去脉。

国会将在本月9日复会。

  • 在马尼拉大都会区达义市（Taguig）的一个官办戒毒所里，少年儿童在上心理辅导课。菲律宾扫毒行动下来的重点是改造与教育。

    菲半年來肅毒迅猛 日均12涉毒嫌犯遭擊斃

    （菲律宾马尼拉3日讯）菲律宾警方的最新数据显示，过去半年里进行的肃毒战中平均每天有12名涉毒嫌犯被击毙，另有超过100万人自首。肃毒战也使全国的犯罪率大降了超过三成。 据菲律宾媒体…
    January 4, 2017
    0 second read
  • 课本也趋高科技，增加二维码扫描。

    高思維教學增二維碼掃描 小一生課本重新編寫

    （双溪大年3日讯）2017年小一课本重编印刷。 小学课程标准纲要（KSSR)由今年（2017年）做出修正，一年级新生皆采用新课本上课，据了解，华文课本增加“识字”、“深广课文”和汉…
    January 4, 2017
    2 second read
  • 槟州政府移交制度化拨款模拟支票给槟州5所独中，前排左起槟城锺灵三校董事长拿督郭显荣、副董事长拿督斯里谢有吉、华协会委员许海明局绅、黄伟益国会议员、华协会主席章瑛、槟首长林冠英、曹观友行政议员、华协会副主席黄汉伟州议员、韩江中学董事财政拿督方炎华、槟华独中董事监学黄金珠、菩提独中董事柯碧娟及日新独中董事总务拿督杨云贵。

    檳政府發放制度化撥款 5獨中各獲40萬元

    （槟城3日讯）槟州首席部长林冠英促请联邦政府不要做到这么“烂”及“难看”，作为一个联邦政府，连5千万也拿不出，他也没话可说。 他希望联邦政府继续发放2016年的拨款给华校。 …
    January 4, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
  • 在马尼拉大都会区达义市（Taguig）的一个官办戒毒所里，少年儿童在上心理辅导课。菲律宾扫毒行动下来的重点是改造与教育。

    菲半年來肅毒迅猛 日均12涉毒嫌犯遭擊斃

    （菲律宾马尼拉3日讯）菲律宾警方的最新数据显示，过去半年里进行的肃毒战中平均每天有12名涉毒嫌犯被击毙，另有超过100万人自首。肃毒战也使全国的犯罪率大降了超过三成。 据菲律宾媒体…
    January 4, 2017
    0 second read

  • 國會立法複雜費時 泰議員：大選延至明年

    （曼谷3日综合电）原定于今年举行的泰国大选似乎又将延后。泰国国会议员透露，大选须推迟至2018年，以便国会有更多时间通过所需的法律。 泰国军方2014年5月以平息动乱发动政变上台后…
    January 4, 2017
    1 second read
  • 美国纽约警方29日宣布，跨年夜将出动数十辆重型卡车防守时报广场，严防类似欧洲近期发生的卡车恐袭事件上演。（法新社）

    恐怖主義陰影難除 歐美跨年安保全面升級

    （美国、欧洲31日综合电）2016年的迈入最后一天，全球民众正兴奋地等着迎接2017年降临，但这也为世界各地的安保带来了挑战。 由于恐怖主义的阴影挥之不去，各地尤其是在欧美城市，负…
    January 2, 2017
    0 second read
Load More In 国际新闻
评论功能已关闭