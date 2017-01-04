新加坡被扣押裝甲車 從香港碼頭「消失」

从11月26日至12月30日，货仓一直可见辆用绿色帆布遮盖、置放在货柜车运输架的装甲车，期间不曾被移动。

（中国香港3日讯）过去一个多月被扣押在香港屯门海关露天货仓的9辆新加坡武装部队装甲车，昨天据报“消失了”，可能已被移开，但目前未知去向。

由商业船运公司APL负责运输的9辆新加坡武装部队泰莱斯（Terrex）轮式装甲运兵车及装备，去年11月23日在香港葵涌货柜码头被查扣，25日凌晨被运往屯门海关内河及贸易组码头，以做进一步调查。

据香港《苹果日报》昨天报道，从11月26日至12月30日，货仓一直可见辆用绿色帆布遮盖、置放在货柜车运输架的装甲车，期间不曾被移动。

不过，该报称记者昨天清晨发现，9辆装甲车已不见踪影，露天货仓一片空荡，在场保安员则拒绝回答记者提问。

香港海关昨晚回覆《联合早报》询问时并未透露装甲车的去向，仅表示：“由于案件仍在调查中，没有进一步资料可提供。”

新加坡国防部上月23日就装甲车遭扣押事件发表了第六次声明。

该声明表示，新加坡政府在此前的3周里，已正式向香港特区政府表达新加坡的立场，期待事情圆满解决，以及香港特区政府归还资产。

新加坡国防部长黄永宏医生上月30日在面子书贴文中说，他将在国会下一次复会时，进一步阐明事情来龙去脉。

国会将在本月9日复会。