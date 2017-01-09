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新加坡公民占最多 外國人欠27萬張罰單

发布于 January 9, 2017
阿希尔和警员们在东部疏散大道班兰休息站展开“外国公民拖欠罚单行动5”行动。
阿希尔和警员们在东部疏散大道班兰休息站展开“外国公民拖欠罚单行动5”行动。


（新山8日讯）武吉阿曼全国警察总部交通调查及执法部总监拿督阿希尔指出，由2010年至去年，外国人的拖欠罚单达27万5千663张，未解决的逮捕令则有5千358项。
他说，在这个数目中，新加坡公民录得最多的拖欠罚单，达18万4千14张，依次是汶莱（6万3千696张）、泰国（2万2千334张）、印尼（2千880张），以及其他（2千739张）。
他今日配合“外国公民拖欠罚单行动5”（OSTWA V）对记者说：“至于还未解决的逮捕令，最多的是泰国公民的1千116项，依次是新加坡（3千423项）、汶莱（509项）、其他（274项）及印尼（36项）。”
谈到OSTWA V，阿希尔说，该行动在振林山休息站、东部疏散大道班兰休息站，以及地不佬路展开。
他说，截至今日午夜12时30分，200名警官与警员参与的行动已检查5千710辆车子，以及向55辆外国车开出罚单。
“有3千275张罚单通过OSTWA V还清，警方也逮捕5人，1人是新加坡公民、两名印尼男子和1名女子，以及1名大马人。”
他说，57岁的新加坡男子是驾驶大马车牌的汽车，昨日被捕的原因是乘载3名没有合法旅游证件的印尼人。
他指出，45岁的大马公民则是驾驶新加坡车牌的汽车，周五被捕的原因是口出侮辱人的字眼及妨碍值勤人员办公。
他说，涉及非法移民的案件是在1959/1963年移民法令第55E和第6（1）（C）下，展开调查，而辱人案则是援引刑事法典第186条文展开调查，因为涉及妨碍公务。
他说，外国公民拖欠罚单行动旨在让外国交通违例者有所醒觉，以履行本身的责任还清拖欠的罚单。
他指出，OSTWA I和OSTWA II分别于2014年12月27日至2015年1月1日，以及2015年6月13至15日，在新山展开。
他说，OSTWA III于2015年10月15至17日在砂州美里和林梦展开，OSTWA IV则是于去年5月19至22日在玻璃市、吉打和霹雳展开。

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