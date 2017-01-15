首页 新闻 南砂新闻 新內閣將會小變動 李景勝或可扶正

新內閣將會小變動 李景勝或可扶正

发布于 January 15, 2017


（本报古晋14日讯）随着拿督阿玛阿邦佐哈里昨日正式宣誓就任第六任砂拉越首席部长，砂拉越已正式进入阿邦佐领导的时代。
虽然砂拉越目前仍处在哀悼已故首长阿德南的7天哀悼期内，加上阿邦佐哈里昨日宣誓就任后也表示为了尊重及悼念阿德南，他不会在7天内多发表感言，也表示不急于组新内阁，然而坊间都相信，随着新首长的诞生，新内阁也将在不久后便会出炉。
一般相信，原本在阿德南的内阁中获重用而身兼多职，包括副首长、砂房屋与城市化部长、以及砂旅游、艺术及文化部长的阿邦佐哈里，如今获得州元首及内阁众成员信任以出任首长，相信将无法一人兼顾多职，而将会让房屋与城市发展部，及砂旅游、艺术及文化部的职位予内阁同僚接任，这两个部门很大可能由部门现有的助理部长获得扶正。
房屋与城市化部目前的助理部长有拿督达立朱菲立（城市化部助理部长）以及拿督阿都卡林（房屋部助理部长）。而砂旅游与城市化部助理部长目前有拿督李景胜（旅游部助理部长）以及拿督约翰西基（艺术及文化部助理部长）。
值得一提的是，过去历任首长都身兼财政部长一职，因此相信这一传统也将会延续下去，阿邦佐哈里料将出任财政部长。
阿德南生前也兼任砂资源策划与环境部长，新首长阿邦佐哈里也可能接任该部。
由于前首长阿德南所组的内阁阵容时自去年5月19日生效至今仅半年余，相信阿邦佐会大部分地保留众部长原职，故新内阁阵容将只会是小幅度变动，不会出现太大变化。新内阁，也可能在7天的哀悼期后不久便会产生。

  • 教育部长马兹尔（右）与理科大学的药剂系学生进行交流。

    教長：與IS無關 宗教學校歷史悠久

    （亚罗士打14日讯）教育部长拿督斯里马兹尔表示，宗教学校在我国有很多的历史背景，起源于非正式的私塾，再发展成为私立宗教学校，在国家独立后成为正式宗教学校并拥有完整的宗教教育，因此不…
    January 15, 2017
    1 second read

  • 李景勝：民族文化強大 異國風情是美里賣點

    （本报美里14日讯）来自越南国宝级钢琴大师Quang Hong Luu昨晚假美里电子图书馆举行古典钢琴演奏，吸引许多爱好音乐人士欣赏。 …
    January 15, 2017
    5 second read

  • 7979關懷站 發動救濟行動

    （本报美里14日讯）于日前遭大火烧毁13间非法木屋，造成美里瓜拉巴南甘榜姆希巴70人流失住所，美里7979全人关怀站献爱心，捐赠救济品予当地灾黎。 …
    January 15, 2017
    0 second read
载入更多相关文章

  • 向馬當華戶長者拜年 法迪拉法祖丁派柑紅包

    （本报古晋14日讯）配合华人农历新年，博特拉再也区国会议员拿督斯里法迪拉尤索夫与杜邦区州议员法祖丁今日为马当区有需要的华裔家庭和长者分派芦柑和红包，与居民拜早个年。 …
    January 15, 2017
    0 second read
  • 张健仁（中）已针对www.suara pakatan harapan.com网站散播不实消息而报案。左1和右1分别是张健仁特别助理俞利文和阿都阿兹。

    砂火箭不可能質疑葬禮費 suarapakatanharapan非希聯網站

    （本报古晋14日讯）行动党砂州主席张健仁强调，有关www.suarapakatanharapan.com网站并不是希望联盟的网站，网站幕后的主谋用这个名称，主要就是要给予人们一个假…
    January 15, 2017
    4 second read
  • 天然资源及环境部长拿督斯里旺朱乃迪和砂教育局长拉卡雅一同巡视丹绒巴哥国小新校舍建设进度。

    耗300萬 丹絨巴哥國小 校舍本月竣工

    （本报古晋14日讯）位于三马拉汉的丹绒巴哥国小的两栋新校舍预计本月杪完工，并移交给砂教育局。 …
    January 15, 2017
    1 second read
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭