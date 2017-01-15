新內閣將會小變動 李景勝或可扶正

（本报古晋14日讯）随着拿督阿玛阿邦佐哈里昨日正式宣誓就任第六任砂拉越首席部长，砂拉越已正式进入阿邦佐领导的时代。

虽然砂拉越目前仍处在哀悼已故首长阿德南的7天哀悼期内，加上阿邦佐哈里昨日宣誓就任后也表示为了尊重及悼念阿德南，他不会在7天内多发表感言，也表示不急于组新内阁，然而坊间都相信，随着新首长的诞生，新内阁也将在不久后便会出炉。

一般相信，原本在阿德南的内阁中获重用而身兼多职，包括副首长、砂房屋与城市化部长、以及砂旅游、艺术及文化部长的阿邦佐哈里，如今获得州元首及内阁众成员信任以出任首长，相信将无法一人兼顾多职，而将会让房屋与城市发展部，及砂旅游、艺术及文化部的职位予内阁同僚接任，这两个部门很大可能由部门现有的助理部长获得扶正。

房屋与城市化部目前的助理部长有拿督达立朱菲立（城市化部助理部长）以及拿督阿都卡林（房屋部助理部长）。而砂旅游与城市化部助理部长目前有拿督李景胜（旅游部助理部长）以及拿督约翰西基（艺术及文化部助理部长）。

值得一提的是，过去历任首长都身兼财政部长一职，因此相信这一传统也将会延续下去，阿邦佐哈里料将出任财政部长。

阿德南生前也兼任砂资源策划与环境部长，新首长阿邦佐哈里也可能接任该部。

由于前首长阿德南所组的内阁阵容时自去年5月19日生效至今仅半年余，相信阿邦佐会大部分地保留众部长原职，故新内阁阵容将只会是小幅度变动，不会出现太大变化。新内阁，也可能在7天的哀悼期后不久便会产生。