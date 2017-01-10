數十公司研究反制技術 制止無人機入禁飛區

（新加坡／悉尼9日路透电）无人机市场发展迅速，这种曾专属于军事用途的航空器，现已大举进驻民用市场。有人利用无人机偷运违禁品、刺探敌情、投掷炸弹、侵犯私人或公众空间，引发一连串安全和隐私问题。反制无人机的科技因此应运而生。目前至少有数十家起步公司正在研发新技术，以制止无人机进入禁飞区、干扰其飞行功能或直接将它拽下来。

根据美国市场调研智库Tractica的预测，民用无人机市场将在2021年达到市值50亿美元（约73亿新元）。估计到时无人机平均价格在500美元以上，并具备高清摄像机、内置全球定位系统，功能多样化。

据新加坡联合早报指出，澳大利亚去年9月放宽对无人机的管制，任何人都可以在没有学习操作、购买保险、登记或注册的情况下，操控重量不超过两公斤的无人机。无人机在世界各地也越来越普及，使用者包括毒贩、犯罪集团和叛乱分子。

不法分子利用无人机私运手机、毒品、武器进入监狱的事时有发生。伊拉克、乌克兰、叙利亚、土耳其武装组织利用无人机侦察敌情，甚至将它改装成一种简单的爆炸装置。去年10月，伊斯兰国组织出动装有炸弹的无人机在伊拉克摩苏尔炸死两名库尔德民兵、炸伤两名法国军人。

武器咨询服务公司Armament Research Services董事琼斯称：“这些组织料将更广泛地使用无人机。这个威胁会从现有的冲突地区蔓延开来。”

反制无人机的技术由此催生。近期荷兰警方从猛禽训练机构Guard From Above购买了几只秃鹰，由它们来抓下空中的无人机。

其他方法还包括用网来套住无人机，如出动更大型无人机或用枪来发射一张网，或利用压缩气体发射降落伞将无人机收入囊中。

德国DeDrone公司则采取非攻击性方法，利用摄像头、WiFi信号检测器和射频（radio frequency）扫描器等传感器，来被动地监视无人机的行踪。较新成立的起步公司则聚焦在破解控制无人机方向和载重的无线电协定，以便接管无人机以及阻挡其影像传输。

新加坡TeleRadio Engineering公司的反无人机监视系统Sky­Droner运用射频讯号，去追踪和控制无人机，并用影像确认目标。

台湾橙森国际公司（DroneVision Inc）的反无人机枪类似一把拥有两个特大枪管的步枪外加一个背包，此枪可阻挡无人机的全球定位系统讯号和影像传输，并透过无人机本身的防故障功能，迫使它返回起飞地。

寻求反无人机服务的顾客包括酒店和情报机构。例如台北101大楼是橙森公司的客户之一，橙森曾在一天内拿下40架在这栋摩天楼周边盘旋的无人机；中东两家高端酒店正在与两家反无人机技术公司洽商，希望制止无人机拍摄明星在该酒店住宿时的隐私照片；澳洲DroneShield公司说，亚洲一个国家安全机构和土耳其总理办公室向它购买了无人机探测仪器。

反制无人机技术的催生，部分源于官方出台无人机管控措施的进度缓慢，未能赶上无人机的普及步伐。以澳洲为例，无人机和反无人机技术归不同部门管理。澳洲民用航空安全局告诉路透社：“操作遥控飞机有潜在隐私问题，但本局只负责安全规管，隐私不在本局职权范围内”。

在美国、澳洲等国家，无人机属于私人财产，只有政府机构有权干扰其飞行。

美国赖克斯研究机构（Lux Research）分析师蓝德瑞说：“鉴于无人机数量之多，加上政府监管跟不上，这导致对抗无人机技术有了市场需求”。