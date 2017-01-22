教長：UPSR及PT3成績單 納入學生心理評估

教育部长玛兹尔与参与者一同自拍。

（亚罗士打21日讯）教育部长拿督斯里玛兹尔宣布，今年起，小六评估考试（UPSR)及初中三评估考试（PT3)成绩单，除了列出学生学术成绩，也将会纳入学生的心理评估、课外活动等事项。

他指出，以往成绩单里只列出学术成绩，至今把新的评估纳入同一张成绩单里，可让家长清楚知道自己的孩子在学校的整体表现。

他表示，最重要是鼓励家长不要只注重孩子的成绩，或只在孩子科目考取多少科A，而忽略了孩子的身心发展。他是于周六在吉北巴东得腊中学出席一项“与民及教职员共进早餐”活动后，这么表示。

另一方面，教育部长拿督斯里玛兹尔促请大马通讯及多媒体委员会（SKMM）针对《今日自由大马》新闻网站一篇有关我国大学生教育水平的不实报导，采取对付行动。

玛兹尔批评《自由今日大马》的不负责任，他们不应该拿一些人的回应或文告作出以为是事实的报导，这对教职人员相当不公平，更对我国教育政策带来负面影响。

因此，他冀望大马通讯及多媒体委员会严正看待此事，并采取行动对付该家网媒。

他是针对《自由今日大马》日前报导美国哈佛大学教授兰特普里切特指我国的大学毕业生水平等于欧洲中学生水平一事，作出评论。