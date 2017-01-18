教長：捍衛師生福利 校董會確保校務發展順利

（本报斯市17日讯）汶莱教育部长丕显拿督哈芝苏尤指出，根据汶莱教育法第210章下，所有私立学校都必须成立董事会，以确保学校校务发展可顺利进行。

丕显拿督哈芝苏尤是于今早举行的“汶莱中华中学新届董事会（2017至2018年）宣誓就职仪式”上，致辞时做出上述披露。

他指出，学校董事会的成立将可确保学校的的财政健康、教师及学生的福利获得保障，学校也可通过董事会让策划学校的未来发展方向，以确保学校的发展顺利，并朝学校订下的目标前进。

他指出，汶中新届董事会今日正式宣誓就职。他期望在王长荷董事长的率领下，该校可在遵照汶莱教育法第210章上领导汶中。

他指出，汶中新届理事会加入了许多年青人的新血团员，而在这些年轻的董事将会为该校发展带来正面的引响，并让该校持续向前发展。此外，该校旧有的董事会成员也将会做好典范，带领新成员一同领导该校迈入进步。

他也希望在新届董事会的领导下，汶中将会持续与汶莱教育部共同合作，汶莱教育发展共同努力，一同迈向汶莱2035年视野的目标前进。

教長名譽董事等見證

汶中校董會宣誓就職

（本报斯市17日讯）由汶莱国会议员王长荷率领的汶莱中华中学2017至2018年度董事会，于今早正式进行宣誓就职仪式。

是项仪式于今早在汶中和平常举行，汶莱教育部长丕显拿督哈芝苏尤受邀出席见证。见证者也包括教育部副部长彭基兰拿督哈芝巴伦及该校多位永久名誉董事长和名誉顾问。

汶中新届董事会名单：

董事长：王长荷

署理董事长：林文华

副董事长：黄明汉

副董事长：林明杰

副董事长：林登财

副董事长：方永源

副董事长：陈家福

正秘书：郭义辉

正财政：李春金

正监学：杨居庄博士

正总务：陈兆钦

正公关：林伯明

正查账：张福利

副秘书：孙德安

副财政：韩锦光

副监学：叶文贤

副总务：林登源

副公关：陈振远

副查账：林国钦

董事：王德纯

董事：林登辉

董事：陈仙福

董事：林鹏国

董事：杨德振

董事：柯文伟

董事：陈开德

董事：连国勋

董事：陈源祥

董事：麦顺成。



