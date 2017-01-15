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教長：與IS無關 宗教學校歷史悠久

发布于 January 15, 2017
教育部长马兹尔（右）与理科大学的药剂系学生进行交流。
教育部长马兹尔（右）与理科大学的药剂系学生进行交流。


（亚罗士打14日讯）教育部长拿督斯里马兹尔表示，宗教学校在我国有很多的历史背景，起源于非正式的私塾，再发展成为私立宗教学校，在国家独立后成为正式宗教学校并拥有完整的宗教教育，因此不可说明宗教学校就是与恐怖组织（ISIS）有关。
他是针对民政党全国副主席刘华才日前发表“宗教学校威胁国家团结”的言论做出回应。“据了解对方（刘华才）已撤回相关的言论并作出道歉，并表示往后有关教育敏感课题，不需要有特别的声明，其因是在我国历史背景下，各源流学校都采用各自的母语，所以每间学校对于各自族群都是很敏感的。”
他说，大多数的宗教学校都有注册在教育部，至于私立宗教学校或其他私立学校若要纳入教育部，必须进行注册，并执行教育部的教育方针。他周六在吉北瓜拉尼浪的吉打发展局（KEDA）甘榜巴西不爹出席为理科大学药剂系学生所策划主办的领养活动主持开幕后，在记者会上如此表示。
由理科大学药剂系学生所策划主办为期3天的领养活动共有63名大专生参与，他们将分别寄住在所领养的20户家庭中，这些家庭分别位于吉打发展局的甘榜巴西不爹、甘榜巴鲁及甘榜德轧。
这领养活动主办的目的是促进大专生与社会大众的之间沟通交流及让大专生体验乡村生活。

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