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教師須擁幼教文憑 華文幼園衝擊大

发布于 January 23, 2017


（本报美里22日讯）政府制定在2020年实行所有幼稚园教师必须拥有幼儿教育文凭，此政策对民办幼稚园，尤其是华文幼稚园起着巨大冲击。
珠巴幼稚园董事长谢永明指出，随着国家迈向高素质的教育，当局规定在3年后，所有幼稚园教育须持幼儿教育文凭，除了进修此文凭课程需要庞大费用，一般民办华语幼稚园老师的学历大部份是华校毕业生，对于重返校园，考取大专文凭有着一定的难度。
谢永明是于今晚假金禧大酒楼举行的2017年珠巴幼稚园新春聚餐上致词时，如此表示 。
“我们期望教育部在推行此政策能够高瞻远曙，从长计议 ，并且有制度的推行，同时由教育部统一一个独立专业培训部门，让全国所有幼稚园教师在一个有系统的培训学院接受培训。”
他认为，在统一的培训系统中，不但可以统一全国幼稚园教师的水平，也可以让各幼稚园老师分批进修，减轻他们考取文凭的经济压力与搜索进修管道的负担。
“作为民办董事会，我们恳切呼吁国州议员尤其是华裔代议士正视此课题并给予国内民办幼稚园和所有幼稚园教师一些明确方向，并给予他们支持以提升民办幼稚园教师的专业教学。”
他说，随着华族人口的下降，加上各地区私立幼稚园如雨后春笋般设立，民办幼稚园尤其是以华语为教学的经营日益艰辛。在这个不是以华族为主流的国家中，犹如江洋中行驶的一艘破船，必须仰赖着全体同胞的同心才能乘风破浪。
“民办幼稚园尤其是发扬母语教育的珠巴幼稚园，几十年都在争扎求存，苦苦经营，能够屹立几十年的风雨岁月坚持至今，为的只是发扬母语教育与民族文化的神圣使命。”

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