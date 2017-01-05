政府軍襲擊叛軍 敘利亞全境停火安排破局

（黎巴嫩贝鲁特4日讯）叙利亚全境的停火安排破局。叙利亚政府军在首都大马士革附近加紧对付叛军，大约10个叛军组织因此表示，由于政府军出尔反尔，他们不会参与本月底举行的新一轮和平谈判。

该和平谈判由支持阿萨德政权的俄罗斯，以及支持叛军的土耳其和伊朗所推动。在俄罗斯和土耳其的安排以及伊朗的支持下，阿萨德政权和叛军早前同意停火，但停火只历时四天就破局。

主要由温和派反政府力量组成的叙利亚自由军2日发表声明说，他们在叙利亚全国遵守了停火，但是叙利亚政府及其盟友并没停止袭击，频繁地严重违反停火。

反政府力量说，叙利亚政府军的任何推进都违反了停火，他们认为停火已成为一纸空文。叛军因此表示，他们将退出原定本月底在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行的和平谈判。

叛军主要不满政府军一直在大马士革附近的瓦迪巴拉达（Wadi Barada）和东古塔区（Eastern Ghouta）发动攻势。

过去两周，叙利亚战机几乎每天都轰炸瓦迪巴拉达，设法夺取叙利亚城市供水系统所在的反政府武装控制区域。

叙利亚人权观察组织负责人拉曼说，叙政府军和黎巴嫩真主党部队周一出动战斗机及榴弹炮攻打瓦迪巴拉达，目前已经挺进到艾因菲杰（Ain al-Fijeh）外围地区，也就是水源所在处。

叙利亚政府军自2015年中期就一直包围瓦迪巴拉达，但在去年12月才加紧进攻该地区。叙利亚政府指责叛军破坏这个关键的水供设施，导致泄漏的燃料污染了水源，甚至得切断水源。

联合国说，自12月22日以来，大马士革已有至少400万人没有水源供应。



