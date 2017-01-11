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政府政策上同意 實施遺失護照罰款

发布于 January 11, 2017


（布城10日讯）移民局总监拿督斯里慕斯达法表示，政府已经政策上同意实施遗失护照的罚款。目前，移民局未对遗失护照的民众征收罚款，而遗失大马卡者则会缴付罚款。

“我国护照具有高价值，护照成本也由移民局承担，希望透过新政策提高民众对保护护照的责任感。”
他说，虽然遗失护照者人数不多，但希望能确保民众对护照的责任感。

他指出，他已经在一项会议上向副首相兼内政部长拿督斯里阿末扎希提出这项建议，并获得同意。

询及罚款数额方面，他拒绝透露，并指落实日期交由政府决定，这涉及修正法令。
此外，慕斯达法也表示，去年移民局有32名官员因涉及纪律问题遭开除。

他说，这些纪律问题包括涉及贪污，不过他指违反纪律的人数，已逐渐减少。
他也坦承移民局有内鬼作祟，“外人企图透过钱财影响官员，我警告外界别测试移民局官员，我们在强化移民局官员的廉正文化，这些疏通未必会获批准，企图行贿最终可能落得被拘捕的下场。”

他说，在他早前率领的取缔行动中，有人企图行贿结果被扣留。

他也说，尽管他们致力提升移民局内部廉政，但仍有害群之马，为数不多，而他也亲自下令对付这些害群之马，确保杜绝不良元素。

他强调，无论是行贿或受贿皆违反法律。

针对早前被移民局列入黑名单的学运份子法米日前却可出境，并飞往台湾。慕斯达法表示，根据法米的说法是指他被列入黑名单之际，却成功出境。

“根据移民局的系统，法米的名字已经在1月6日被警方从黑名单中去除。”

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