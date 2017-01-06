改善古晉公巴服務 火箭提出3建議

行动党砂州主席张健仁国州议员（右1）、朋岭区州议员杨薇讳（右2）及实旦彬区国会议员陈国彬（右3）在新闻发布会上抨击国阵政府没有改善州内公共交通服务。

（本报古晋5日讯）古晋区国会议员兼哥打圣淘沙州议员张健仁抨击砂州政府，完全忽略古晋市公共巴士服务。

张健仁指出，公共巴士服务是任何城市规划的必备元素之一。一个有良好城市规划的政府，首要的任务就是策划好公共巴士服务。

他说，良好的公共巴士服务是唯一可以解决城市交通堵塞问题的方案。无论政府花多少钱扩建道路，它都有一个空间的局限，不能解决城市交通堵塞的问题，有时甚至会加剧城市交通堵塞的问题。唯有落实良好公共交通工具服务，才能解决城市交通堵塞的问题。“除此之外，良好的公共交通工具服务，也可减轻中下层的日常的交通开支，减轻他们的生活负担。”

张健仁表示，一个真正先进发达的国家，是连有钱人也乘搭公交（巴士）的社会，而不是每家庭都拥有一辆或两辆车。“好的政府是要确保公交素质提升至有钱人也愿意乘搭巴士。第二类，那些比较不好的政府是敷衍公交服务让贫穷阶级的人士至少有巴士乘搭。最糟糕的政府就是，连公共巴士服务都不提供的政府，任由无车人士自生自灭。砂国阵就是这第三类最糟的政府，连基本的公共巴士服务，也逐渐消失。”

张健仁指出，砂州行动党有数次向州政府建议，应该全面改善砂州4大城市，古晋、诗巫、民都鲁和美里的公共巴士服务，及提供给这4个城市的居民，免费公共巴士服务。惟，遗憾的是，阿德南除了在去年5月州选时期表示可以考虑之外，选举过后就无声无息了。

张氏说，就以古晋的公共巴士服务而言，根据部长在州议会所给予的答案，目前是由4家公司经营，总共约有100辆巴士在使用。

他指出，以古晋如此大的城市，只有区区100多辆巴士，是非常不足的。因此针对如何改善古晋公共巴士服务，行动党提出以下3点建议：

(一)政府全面收购目前在这4家公共巴士公司；

(二)之后，政府再拨款购买多2倍新的巴士，从原本的100多辆巴士增至300多辆巴士；

(三)在古晋，首5年提供全免费的公共巴士服务。

他也指出，根据现有巴士公司的财务报告以及巴士的市价所做的估计。政府只需要大约1亿5千万令吉，就可全面收购目前这四个城市的公共巴士公司、购买多两倍数量的新巴士，以及资付第一年的运作费。接下来的第二年的运作费大约是5千万令吉。

“由于乘坐巴士对许多驾车人士是个全新的生活方式，因此，政府必须在首5年提供免费公共巴士服务，这才能有足够的吸引力促使人民改变他们的通勤习惯。”

张健仁也列出免费公共巴士服务的许多好处：

(一)减轻生活负担：可使几万人节省汽油开支、停车费、汽车维修费，甚至可让人民不再需要购买汽车。一个家庭（若一辆车而已）每个月最少可节省300令吉。

可让刚开始工作的年轻人不需买新车，这可节省高达每个月至少400令吉的付汽车贷款的开支。

直接受惠这免费公共巴士的人士，大部份将会是工作阶级中下层人士。

(二)解决古晋市交通堵塞问题：古晋的交通堵塞，主要是发生在人们上下班的时间。免费公共巴士服务可节省每月约300只700令吉的开支，肯定将吸引许多工作阶级人士改乘巴士。这将可以大大的减少路上行驶的车辆。每天可减少路上至少一、两千辆的汽车。这肯定可以解决交通堵塞问题。

(三)增加就业机会：政府增加巴士数目和运作，需要更多的驾驶、行政和技术人员。这将增加就业机会。

(四)减少道路车祸：减少道路上车辆的行驶，也可减少道路车祸。

(五)绿色环保：减少路上车辆的行驶，也可减少汽车的排气量，减少一氧化碳和汽车的排污。这对环保有很多的帮助。

(六)减少政府的道路维修费：根据国际的调查，更多人以巴士替代个别汽车代步，这将可减少道路的损坏和折旧。它可减少政府维修道路的开支。

张健仁说，免费公共巴士服务是一个新的概念。政府应慎重考虑这建议，而不是整日价的只会喊等拨款扩建道路。

“砂州政府自夸拥有270亿令吉的储备金，只花区区的1亿5千万令吉就可解决古晋市的交通堵塞问题，这区区1亿5千万令吉只是砂州政府270亿令吉的九牛一毛而已，却可协助平民百姓减轻他们的生活负担，何乐不为？”