攜手砂留華同學會 中國領事館設留華基金

（本报古晋8日讯）中国驻古晋领事馆将与砂拉越留华同学会设立一项“留华基金”，以期带起抛砖引玉的效果，吸引社会大众积极响应，让更多砂拉越华人子弟得以前往中国留学。

中国驻古晋总领事付吉军是于今日出席由拿汀阿玛黄彭玉莲文教基金会主办的《坚守·发展·飞越-砂拉越古晋华教风雨路》新书推介仪式上，致辞时如是表示。

他透露，有关基金将在本月14日于诗巫推展，启动资金为50万令吉，最终的目标即是为了透过基金的筹募，让更多有意前往中国留学的学生提供一个宝贵的机会。

他说，中国政府向来将教育合作视为推动中马两国双边互利合作关系的一个重要领域，并加以重视，先后推出一些新举措。

他举例说，其中包括了从去年起每年给予50名马来西亚学生全额奖学金，前往中国各大专院校、一些著名的大学，包括复旦大学、交通大学、暨南大学深造。如今，当局也冀望在这当中增加砂拉越学生的招生名额，并给予奖学金。

他指出，中国在教育方面给予马来西亚许多宝贵的机会，其中，中国厦门大学甚至在西马设立分校，而中国国务院侨务办公室更委托中国各地学校邀请砂拉越中小学校长、学生及老师赴中国进行考察培训及参加冬令营，同时派遣中国老师前来砂州授课等。

为此，他希望砂拉越各校校长、老师及学生能充分利用相关机会，进一步加强与中国教育界的交流与合作，而总领馆也愿意与大家携手，在这方面共同努力，为砂拉越的教育事业，特别是华文教育做出更大的贡献。

他还指出，由首长拿督巴丁宜阿德南领导的砂拉越政府公开承认华教贡献、承认独中文凭，并允许独中毕业生报考州内大学和申请公务员，甚至多次拨款华文独中，这种精神绝对值得赞赏。

此外，他呼吁海外华人在办好本地华文教育的同时，也支持祖籍国中国教育事业的发展，捐助祖籍地学校。

他不忘赞扬拿汀阿玛黄彭玉莲多年来继承黄氏家族前辈精神，通过设立文教会捐资助学，为古晋的华文教育贡献良多，包括今次资助田文和出版有关古晋教育发展的书籍，以为保护和保存华教历史作出了新贡献，值得钦佩。