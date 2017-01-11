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擺V字手勢拍照很危險 日專家：可能被盜指紋

发布于 January 11, 2017
日本研究指这种比V手势会让你的指纹被坏人盗走。
日本研究指这种比V手势会让你的指纹被坏人盗走。


（日本10日讯）喜欢摆V字手势拍照并贴上网的人要小心了。日本国立情报学研究所的实验发现，距离3公尺拍摄的V字手势照片贴上网后，指纹有可能遭有心人士盗取。针对这种情况，该研究所开发出一种能防止从照片中盗取指纹的新技术，希望2年后开始运用于防止犯罪。
随着指纹辨识技术不断发展，指纹被盗的危险性也增加。日本国立情报学研究所实验发现，即使距离3公尺摆出V字手势拍照，利用现有技术就能从照片中读取被拍者的指纹。如果照片被传到网上，个资可能在不知不觉中落入犯歹徒手上，为个资安全带来隐忧。现在流行的自拍都是在1公尺内拍的，指纹更容易被盗。
对于常上传照片的名人这种风险更高，有时纵使不是自己上传照片，而是被别人拍下的照片贴上网后，同样有被盗取指纹的风险。先前就有人在网上宣称从德国女国防部长范德莱恩在记者会上的照片，盗取她的指纹，引发震撼。
针对此情况，日本国立情报学研究所开发出一种使用白色二氧化钛制作、有特殊花纹的透明薄膜，可以贴或涂在手指尖，防止指纹被盗。特别的是这种薄膜不仅能隐藏部分指纹，还能呈现跟自己不同的指纹。更厉害的是贴着它接受指纹辨识，还可正常显示指纹，不影响认证。研究人员希望这种技术在2年内投入应用。有了它，担心指纹被盗的话，不必再时时戴手套了。
目前除了指纹，脸部和虹膜辨识也常被应用在手机、电脑、大楼门禁、金融服务等方面的认证。有些行政机关以及企业也在利用这些个资进行出勤管理。以前，想取得个人的生物特征，需要接近本人才拍得到。但近来一些生物特征被流传到网上，对犯罪者来说大大降低了门槛。
日本国立情报学研究所教授越前功提醒大家，“在手机相机前没有多想，比个V字手势，你的指纹就到处流传了！”他呼吁：“指纹等生物特征是人终生都改变不了的，希望能警示大家进行自我保护。”

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