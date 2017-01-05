首页 新闻 两岸三地 擠臉上暗瘡半 邊臉脹 女子細菌感染險死

擠臉上暗瘡半 邊臉脹 女子細菌感染險死

发布于 January 5, 2017
女子挤暗疮后出现畏寒、发烧、咳嗽等症状，就诊发现肺部有20处脓肿。
女子挤暗疮后出现畏寒、发烧、咳嗽等症状，就诊发现肺部有20处脓肿。


（中国4日讯）照镜子时发现脸上长了暗疮，你会怎样做？如果你平时有挤痘痘的习惯，那就要注意了！
近日，江苏省扬州市的李女士，挤了一粒痘痘后，竟导致半边脸肿胀化脓，高烧达40℃，到医院做胸部CT检查后发现两肺多处有脓肿！
大半个月前，42岁李女士照镜子时无意中发现，自己左面颊上有一颗痘痘，觉得难看随手挤了挤，没挤出什么东西，就没当一回事。5天后，李女士面颊逐渐肿胀起来，并伴有畏寒、发烧、咳嗽等症状，便到医院就诊。
扬大附院、扬州市一院医生常财旺称，李女士病情很严重，除了半边脸肿胀，高烧达40℃，脸上还有好多黄色脓点。因为有咳嗽、咳痰的症状，因此建议李女士做胸部CT检查，结果让医生大吃一惊。心胸外科主任医生包阳称，病人肺部有近20个小脓肿。
经进一步化验，发现李女士的肺部有金黄色葡萄球菌生长。常医生说：“肺部的感染正是由金黄色葡萄球菌引起的炎症，这种炎症死亡率非常高。”而包医生表示，这种病有一个专有的名词，叫血源性多发性肺脓肿，即细菌进入血液，传到身体各个部位，造成更为严重的感染，又叫菌血症，脓毒症。
挤痘痘怎么会波及肺部？包医生解释，人体脸部有“危险三角区”：以人的鼻骨的根部为顶点，两口角的连线为底边的一个等腰三角形区域，包括了人的上下唇、鼻子以及鼻翼两侧等主要面部器官。
脸部的细菌（以金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌及链球菌最常见），在挤压后会进入面部静脉，向下随血液回流进入心脏，再随血液循环到肺、肝、肾、骨等器官。“细菌抵达肺部，引起多处肺化脓及组织破坏，形成单个或多发性血源性肺脓肿（多发性迁徙性肺脓肿）。经数日或数周后才出现咳嗽、咳痰，痰量不多，甚至咳血。”
香港皮肤科专科医生陈厚毅表示，挤暗疮时，如果手指不洁，绝对有机会从伤口从而引发感染。而个案中妇人因挤暗疮后，细菌入血后再感染器官，虽然同类情况并非经常出现，原则上绝对有可能。尤其如果病人抵抗力较低、长期病患、或者正在服用某类型药物，感染机会相对增加。
陈厚毅指出，暗疮源于皮下油脂分泌旺盛，出现发炎所致，脸上长暗疮并无年龄之分，故六、七十岁的长者都有机会长暗疮。而人体满布血管，无论哪个位置，挤暗疮都有机会引起发炎，并不认同不要在所谓“危险三角区”挤暗疮之说。因此，暗疮应利用药物根治，而不是用手乱挤暗疮。

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