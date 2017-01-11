擅自中止澳軍事合作 印尼總司令遭佐科訓斥

（印尼雅加达10日综合电）印度尼西亚国民军总司令加托上周擅自宣布中止同澳大利亚的军事合作后被总统佐科训斥。印尼高级官员透露，政府认为加托“失控”了。

据两名不愿具名的印尼政府高官告诉路透社，佐科上周召加托（Gatot Nurmantyo）到茂物的总统府，虽然没有给予他具体惩罚，但却给了他警告。

他们透露，上周三当印尼媒体报道加托突然宣布中止同澳洲的军事联系时，佐科和内阁吓了一跳。加托当时说，一名军中教官去年11月在珀斯的澳洲特种部队基地受训时，看到基地内展示了质疑印尼对西巴布亚主权的海报，也看到了一些嘲讽印尼武装部队建军思想的文件。

路透社的报道指出，佐科斥责加托凸显政府对加托近来频频发出的“代理人战争”言论非常关注，加托一再指外国企图操纵印尼非官方团体来搞破坏。

其中一名受访的印尼高官说，佐科必须尽快以行动展示他身为一国统领的威严。这名高官说：“对于加托，我们的感觉是他有点失控了。”

另一名受访高官说：“我们怀疑加托要利用这个事件来达到他的政治目的，他个人的政治野心。他最近经常在公共场合露面并发表讲话。坦白说，我们认为他说的很多关于代理人战争和印尼面对的威胁，完全是荒谬的。”

例如，加托在一次演讲中预测中国如果发生粮荒，就会出现船民潮。他说，那时他就会杀10头牛，丢入海中引来鲨鱼吞噬中国人。

上周加托宣布中止与澳洲的军事联系后，澳洲广播公司播出加托去年11月的一段演讲画面。其中，加托称例常派到澳洲受训的印尼最优秀士兵成了坎贝拉招揽为间谍的目标。

在2015年发出的一本印尼小册子里，加托写说外国势力正在试图渗透印尼媒体、教育体系、伊斯兰团体、公司企业和政党，企图削弱这个国家，还说外国势力要控制印尼的安保机关和战略工业。

印尼人权监督机构（Imparsial）主任阿尔阿拉法认为，加托的目的有二；一是推进个人的政治野心，一是为军队扩大角色争取支持。

他指出，提出“代理人战争”，将印尼面对的一系列挑战——从恐怖主义、毒品到同性恋问题都说成是有外国势力在背后搞鬼，就意味唯有军队可以解决问题。

印尼军队深涉民事渊源已久，从印尼1945年摆脱荷兰而独立之后，军队就在民事和政治事务中享有很大的权利。1998年军事强人总统苏哈多被推翻后，军方的势力也从此大大受挫。

佐科这位印尼第一个没有军人为后盾的总统上台后，军人又悄悄把手伸进非军事事务。例如，印尼农业目前雇用了全国大约40%的劳动力，而军人现在负责分发肥料给农人，并且确保实现生产指标。士兵甚至协助农民收割和建造农业基础设施。

加托也被指与印尼强硬派穆斯林走得很近。去年7月，他出席了强硬派穆斯林组织“伊斯兰唯一真神”（Wahda Islamiyah）的聚会并发表演讲。这个组织正是过去两个月来连续召集示威冲击雅加达特区首长钟万学的鼓动者之一。这些抗议行动表面上是针对钟万学，可是分析员和官员都认为实际上都是冲着佐科政府而来的。

反钟万学示威的头号领导人“伊斯兰捍卫者阵线”（FPI）领袖哈比（Habib Rizieq Shihab）频频抨击警方，却一再赞扬加托。哈比也经常发出警告，称“数以百万计”的非法中国工人会涌入印尼。