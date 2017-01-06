搜獲名牌包手錶 300萬現金與金條 秘書長3父子延扣7天

反贪会官员周四上午将涉嫌贪污的莫哈末阿里夫押上布城法庭申请延扣，他身穿橙色反贪会的扣留服，脸部则以条纹衬衫遮盖。

（布城5日讯）反贪污委员会周三扣留涉嫌贪污的乡村与区域发展部秘书长及1名充当“跑腿”的儿子后，当晚再扣留另一名儿子，并于周四将父子3人押上布城法庭申请延长扣留，获推事批准延扣7天至本月11日助查。另外，乡村与区域发展部保证将与大马反贪污委员会合作，以对该部秘书长拿督莫哈末阿里夫展开适当的调查。

本案推事为聂伊斯法哈妮。3名嫌犯是于今早9时40分被反贪会官员带往布城法庭办理延扣申请手续。他们身穿橙色反贪会的扣留服出庭，脸部则以衬衫遮盖。

反贪会官员是于周三（4日）在这名拥有拿督勋衔的秘书长住家进行近12小时的搜查中，起获近150个名牌手提袋和名表及300万令吉的现金与金条。

这名59岁的秘书长拿督莫哈末阿里夫昨天8时在其梳邦再也的住家被逮捕，至于两名年龄分别是30岁与35岁的儿子则被传召到反贪会协助调查后，遭当局扣留。

秘书长被怀疑自2010年起，运用其职位和权力收贿，为此案主谋，两名儿子则涉嫌同谋而被调查。

反贪会官员指出，当局是援引多项法令调查此案，包括2009年反贪委员会法令17条文及23条文、刑事法典165条文、2001年反洗黑钱及反恐融资法令。

据消息指出，这名即将在3个月后退休的秘书长，疑从2010年开始直接涉及委任与本身有利益关系的承包商和供应商。

相信从那时开始便接收来自有利益关系公司的贿款。他接着于2015年10月16日官拜秘书长高职，同时也是官联公司董事部成员之一。

另一方面，乡区部长拿督斯里依斯迈沙比利今日发表文告指出，对于对该部秘书长拿督莫哈末阿里夫事件，该部将继续支持反贪会打击贪污和舞弊的努力。

從美國打高球回國

遭反貪會上門逮捕

（布城5日讯）乡村及区域发展部秘书长拿督莫哈末阿里夫阿都拉曼是刚结束到美国打高尔夫球的行程回国后，便遭反贪污委员会官员上门逮捕。

据悉，莫哈末阿里夫周三（4日）上午落网前，正准备如常到部门上班。

根据所获得的情报，阿里夫是刚结束美国的打高尔夫球行程，返国不久就被捕。

根据《星报》报道，反贪会副主席（行动）拿督阿占峇基受询时证实，他们是在周三早上8时，在位于梳邦再也USJ3区的住宅逮捕阿里夫以及其30岁的儿子。

反贪会官员也在其家中搜出总值约300万令吉的金条和外币、150个名牌包包和名表。

这些外币涵盖澳币和欧元，名牌包包的品牌包括香奈儿（Chanel）、爱马仕（Hermes）、迪奥（Dior）、路易威登（Louis Vuitton）和古驰（Gucci）。有些名牌包的价格甚至介于7千令吉至10万令吉之间。

他披露，他们是在滥权、贪污及洗黑钱的罪名下，调查这起案件。他说，反贪会也正在调查阿里夫的海外行程和花费是否是由“某些人”支付。

“接下来，会有更多的嫌犯被抓拿，以协助调查。”

据悉，反贪会也正调查涉及这起案件中的38个银行储蓄和来往户口，以及3个银行保险箱。此外，反贪会也会调查所涉及的土地买卖。

消息来源也披露，反贪会已经在蒲种一间律师楼，查获与这些土地有关的文件。

据悉，阿里夫的57岁妻子、32岁的女儿和35岁的儿子也已经给予口供。阿里夫夫妇共育有6名孩子。

据报道，阿里夫坐落在角头单位的双层排屋属于围篱与保安住宅区，周三晚其住家的停车间泊着3辆豪华轿车，另有一辆普腾将相（Perdana）停在家门前，不过当时家里空无一人。

曾被指控擅自

允許直接商議招標

（布城5日讯）在2010年7月，时任雪兰莪州财政的莫哈末阿里夫便曾被指控擅自允许直接商议招标方式，发出价值300万令吉的工程。

当时，一个匿名部落格“雪州丑闻”揭露阿里夫除了擅自允许直接商议招标方式发出工程外，所涉及的承包商也多数未获州经济策划组批准。

事情被揭发后，雪州伊青团团长哈斯布拉更一度拉队到雪州议会大厦提呈备忘录给时任的州务大臣丹斯里卡立，以及领导能力、公信力与透明度特别遴选委员会（SELCAT）的议长拿督邓章钦，促他们采取行动彻查，以免影响州政府的廉洁形象。

有关部落格是在题为“州财政丑闻第一篇”文章中，出示阿里夫的公函，指示首邦市议会以直接商议的方式发出总值300万令吉的沟渠维修合约给27名承包商。而这27名承包商当中，只有6家向雪州经济策划组注册。

在2012年10月，发生中央政府在未与大臣讨论下欲调动雪州3大高官包括秘书、财政司及法律顾问的风波，当时卡立还表明，州政府会致函给政府首席秘书，要求勿撤换阿里夫。据了解，阿里夫是于2012年10月15日，被中央指示调往布城上班。

在2015年10月16日，阿里夫从农业及农基工业部秘书长职位，调任为乡村与区域发展部秘书长，取代服务合约结束的拿督斯里依布拉欣。

当时的政府首席秘书丹斯里阿里韩沙在文告中说，凭阿里夫的资格、经验及公信力，可使他有效履行任务，符合部门要全面及有效提高提高乡区福利的使命。

根据文告，阿里夫拥有马大荣誉文学士资格，加入公共服务领域超过33年，他于1981年加入公共服务领域时是担任首相署行政与外交官员。

他曾出任国内贸易、合作社与消费部副秘书长、雪兰莪州财政、梳邦再也市议会主席及雪邦县长。