揭沙水門案力證反貪決心 全民應齊心合力肅貪

（本报古晋9日讯）随着大马反贪会揭发沙巴水务局高层涉贪案件，联邦工程部部长拿督法迪拉尤索指出，此举显示国阵政府在首相拿督斯里纳吉领导下，在打击国内贪污事件持有的决心。

他表示，自其接管联邦工程部后，该部就成为首个与大马反贪委员会签署廉政宣言的部门。

他是于昨日上午，出席一家旅行社新张活动上，接受访问时指出，该部与大马反贪委员会签署廉正宣誓和进行廉正宣誓，主要是避免官员涉嫌滥用职权或涉贪。

“在过去，贪污是全民的公敌及共同打击议题，然而单靠反贪会单项努力是不够的，这有赖于大家的齐心合力，所以我们非常赞扬大马反贪会在打击贪污所作出的努力。”

因此，法迪拉认为，打击贪污问题须从全民以身作则开始，大家都有各自的角色要扮演。

至于政党或政治人物方面，他呼吁他们不要将此议题政治化，当政府打击贪污议题，全民都应该携手合作，共同打击贪污风气。

询及政府部门官员是否应申报财产一事，法迪拉表示，除了签署廉正宣誓状，也相信，每个部门官员都有向国家首席秘书处作为申报程序。

他续说，至于国阵部长级人马和国阵国会议员每年都向首相申报财务状况，因此，大马反贪会是可以直接获取他们的财务资料，比如他们产业情况。