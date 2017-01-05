推選候選人議題倍關注 人聯聯民爭國席白熱化

（本报诗巫4日讯）砂人联党与联民党在诗巫国会议席的争夺战中，已经逐渐掀开了“底牌”，并且成为本地民众茶余饭后的话题，尤其第14届国会选举极有可能落在今年，各党推选的候选人议题更让人倍为关注！

当前联民党浮出台面的人选非常明确，即盘踞巴旺阿山区6届的州议员拿督斯里黄顺舸的独生子拿督黄祈耀。他亦是诗巫市议会前署理主席，更是首位获颁马来西亚十大杰出青年奖项的诗巫子弟。

在砂拉越人联党方面，早前的消息来源指出，该党采取支部推荐的方式来遴选战将，即每个支部初步推荐2位潜能候选人，再交由党中央遴选，最终交由国阵高层做出定夺。

人联党巴旺阿山支部推选的唯一人选乃现任诗巫乡村议会署理主席兼支部主席刘会耀律师，而南甲支部推荐的人选则为该支部财政陈则生及秘书萧仁忠市议员。

至於诗巫国会选区属下的柏拉旺支部，据称至今并未推出人选，预料乃全力支持巴旺阿山支部所推荐的人选，即刘会耀律师。

由此可见，两党的遴选机制有著明显的差异，联民党采取的是不二人选制，而人联党却是支部推荐制，再从中遴选出最适当的候选人。

在选前分秒必争的重要时期，砂人联党直至今日仍对外采取了“密而不宣”的做法，这显然并不符合现代政治哲学。尤其是除了掌握乡村议会官职的刘会耀以外，其余两位获推荐的人选陈则生与萧仁忠，曝光与服务机会有限，不利于各自才干的展现。

有鉴于此，在联民党与人联党潜能候选人的对碰上，联民党或凭著统一的步调与行动，获得优先出匣的机会。

与此同时，拿督黄其耀虽已卸下了诗巫市议会署理主席的职务，但在他任职的2年期间，已成功为个人打下了知名度。同时，诗巫选民也对他的处事风格及办事手腕，有著一定程度的认识。

至于砂人联党方面，刘会耀律师长期处身政治领域，且早前曾出任多届诗巫市议员，对各项议题勇於发言，经累积了本身的人气，尤其是接任诗巫乡村议会署理主席职务後，他在各项场合中更是频频曝光。

若翻阅刘会耀的个人档案，不难发现他乃已故拿督刘会洲的法律咨询顾问。2010年在拿督刘会洲病逝后，他代表国阵於诗巫国会议席补选中出战，惟以398张微差票，败在行动党砂州前主席已故黄和联的手中。

2016年砂州选前夕，刘会耀代表人联党争取巴旺阿山出战权失利，过后被委为诗巫乡村议会署理主席至今。据悉，在上个月举办的人联巴旺阿山土著圣诞联欢晚宴上，砂国阵4个成员党代表签署请愿宣誓书，力挺他代表国阵，在来届大选中出战诗巫国会议席。

另一方面，现年60岁的陈则生，在诗巫是一位成功的商人，现任人联党南甲支部财政，活跃於党内事务近20年之久，是该支部其中一位主要领导人物。

而萧仁忠今年50岁，现为人联党南甲支部秘书，之前乃新珠山分部的一名普通党员。他自称过去热衷教会工作，12年前才开始成为党内活跃的一份子，目前担任市议员已迈入第7年。

值得一提的是，坊间亦盛传一位具有财团背景的“刘姓”年轻商人，或有可能争取机会披上国阵战袍，在诗巫国会选区出战。

虽说如此，最终诗巫国会议席的出战权究竟会“花落谁家”？除了个人的政治才干比拼，以及各政党高层的角力和博奕以外，最终拍板定案的权力，依然毫无悬念地掌握在联邦国阵主席拿督斯里纳吉的手中！