推展晉馬拉松網絡報名 阿賢贊促社會互動

众主宾为2017年古晋马拉松比赛网上注册推展礼时摄。左起为古晋马拉松协会会长王振宇、砂地方政府部长沈桂贤、美里马拉松协会会长林如健、砂卫生局长查米拉及2017年古晋马拉松比赛赛事总监刘丹嵥等。

（本报古晋6日讯）本市年度盛事之一的古晋马拉松赛将于8月13日拉开序幕！为隆重其事，主办单位今日邀请到砂地方政府部长拿督沈桂贤出席为古晋马拉松赛主持网络报名推展仪式。

也为国会上议员的拿督沈桂贤于推展仪式上致辞时指出，这是他连续第二年号召支持古晋马拉松赛，认为该马拉松赛的意义已超越了跑步，堪称是社会互动活动。

他说，砂拉越拥有多元民族和色彩，无论在一年内任何月份都有节庆活动，而古晋马拉松赛则落在8月举行，适逢本州旅游旺季，换言之，该马拉松赛具有巨大旅游潜能。

因此，除了爱好跑步者外，他呼吁家庭、机构及各非政府组织等积极参与。

他指出，类似活动其实可融入创意元素以吸引更多人参加，如砂拉越每年都会举办热带雨林音乐节，因此，他建议可以举办以雨林为主题的竞跑活动。

与此同时，他也希望今年的古晋马拉松赛较过去举办得更好。今年的古晋马拉松赛将设有5公里、10公里、21公里及42公里组别供参与者选择。

另一方面，今日的活动也推展“Great Borneo Series”奖牌。欲知更多详情或透过网络注册参与古晋马拉松赛事者可浏览www.marathonkuching.com。