推展新春統製品價格 貿消局提醒商家守法

新春佳节统制品价格推展礼，成功在民都鲁宜康省超市进行。右2为首长署政治秘书苏莉群。

（本报民都鲁23日讯）新春佳节统制品价格推展礼，今早11时成功在民都鲁宜康省超市进行。

此项新春佳节统制品价格推展礼，是由国内贸易、合作社及消费人事务部民都鲁分局所负责，推展礼由县长的代表拉娣帕，以及国内贸易、合作社及消费人事务部民都鲁分局主任沙里欣主持。

国内贸易、合作社及消费人事务部民都鲁分局主任沙里欣说，这项推展礼，主要是是为了让消费者得知政府关注及认真看待食品价格控制及加以监控。而今早的推展礼，共有12项商品列统制品。

“12项统制品价格有效期从今日起至2月3日（星期五），长达为期12天。他补充，统制品价格一般上都在佳节前5天，及佳节后6天。”他也指出，列为统制品的有鸡只、鸡蛋、蔬菜、海产及猪肉，因此希望商家受促遵守。

他促请，所有商家必须遵守该部所发出的指定商品的顶价，其中超过顶价者，一旦被发现将会被对付。同时，商家们必须在每项统制品中贴上粉红色标签，且须展示物品价格及使用合格的秤。

他也提到，如商家超过顶价，一旦法院判刑，个人可被罚10万令吉或监禁不超过3年或两者兼施，或传票5万令吉罚款；公司则可被罚50万令吉或传票25万令吉。未贴上粉红色标签，一旦法院判刑，个人可被罚1万令吉或5千令吉传票罚款；公司则罚2万令吉或传票1万令吉。

民众如发现商家没有遵循可前往该部民都鲁办公室举报，或电话：086-332176或传真：086-338252或电邮：e-aduan@kpdnkk.gov.my。