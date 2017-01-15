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接電話出外逾3小時 藥材店東主遭勒斃

发布于 January 15, 2017
死者疑到共管公寓赴约后遇害。
死者疑到共管公寓赴约后遇害。


（吉隆坡14日讯）65岁药材店业者接到电话后匆匆出外，却在逾3小时后被发现遭人勒毙，精液沾在裤子，卧尸在公寓楼梯口处！
这宗案件是周五傍晚5时，在雪兰莪州甲洞工业区花园一栋共管公寓被揭生。
死者杨传椂来自霹雳州怡保，生前与妻子育有一子二女，他在距离案发现场附近不到一公里的甲洞百美园，经营药材杂货店。
鹅唛警区主任阿里助理总监发表媒体声明，根据死者儿子的口供，案发前的下午1时20分，案发前，死者接到一通电话后，便骑摩托车出外。
声明指出，约在下午2时25分，死者儿子拨电联络死者的手机，但电话已关机。
数小时后，死者便被居民发现在现场，并报警求助。
“死者在店内与他人通电话的内容不详，但是以马来语交谈，他出外时也没有告诉别人他的目的地。”
阿里在声明中表示，死者身上衣物整齐，警方调查发现死者颈部出现相信是绳子造成的勒痕，身上其他部位并没有明显外伤。
他指出，死者的手机已遗失，其他物件还留在身上。
死者遗体被送往双溪毛糯医院太平间停放，警方目前还在调查命案动机，目前援引刑事法典第302谋杀条文查案。
死者妻子表示，死者一般都是通过电话接洽订单事宜，然后将货物送到顾客指定的目的地。
她说，死者生前都是骑电单车提供送货服务，而且一般都是在下午时间出门送货。
她表示与死者结婚已25年，死者为人有礼，与其他人没有纠纷，也不与别人结怨，因此不解为何会发生此事。她周六上午10时许到太平间办理领尸手续时，这样指出。
她指不清楚丈夫的平日去向，据她了解，丈夫的三星手机案发后不翼而飞，但留在身上的钱包似乎有些许现金不见。
她指不希望这宗案件在报纸刊登，只希望让丈夫安息；至于其他案情详情，留待警方调查，任何有关此事的评论没有意义，以免讲多错多。

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