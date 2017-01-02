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捐特殊中心盲人協會作經費 群星歌舞慈善夜籌逾5萬

发布于 January 2, 2017


（美里31日讯）由砂拉越华人公会主催、砂拉越华人公会青年团、7个狮子会及翠锋发展有限公司联办之“群星歌舞慈善之夜”，昨晚在富丽华购物广场前门停车场圆满落幕，在善长人翁的热烈支持下，共为美里特殊儿中心（pibakis）及盲人协会筹获筹获5万6251令吉10仙，充作常年活动经费。
主办这项活动目的，旨在照顾社会弱势群体，发扬“取之社会、用之社会”的崇高精神。所得善款将全数捐献予本地两个慈善团体，充作常年活动基金。
据了解，这项募款活动主要是以筹款卡的方式进行。在筹款期间，承蒙社会热心人士的大力支持，使得主办单位共筹获4万令吉可观善款。加上昨晚现场筹获的1万6251令吉10仙，使筹款数额冲破5万令吉大关。
这项活动除了受到本地多名实力派歌手的盛情参与，有东马慈善歌王之称的刘银、“大牛”陈新贵及来自民都鲁的唱片歌星周家洋也亲临现场演出，齐来为慈善事业献份绵力。
主办单位除了感谢民众及联办单位的鼎力支持，也感谢义务演出的16名歌手及TIMITHY（龙舞馆）全体成员，使整个节目更现温情。
同时，大会也感谢永久名誉顾问拿督许庆璋抽空出席盛会，并主持捐款仪式，以示隆重。

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