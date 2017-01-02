指石角巴都吉當有怨聲 楊薇諱抨羅克強沈桂賢

（古晋31日讯）朋岭区州议员杨薇讳向身为巴达旺市议会主席兼巴都吉当区州议员的罗克强喊话，如果在朝的他与掌管地方政府部长及石角区州议员的沈桂贤有认真处理与解决他们选区内出现已久的许多民生问题，也轮不到她（杨薇讳）“飞象过河”到石角与巴都吉当选区，为当地的选民做出服务。

就是因为人联党在州选前向石角与巴都吉当的选民们做出许多“空头”承诺，才会导致民众怨声四起，并借着杨薇讳的社交网站面子书做出反映，希望通过火箭议员们的施压与监督，让问题获得关注与重视。

也是砂行动党组织秘书的杨薇讳表示，经她日前在通过报章与社交网站面子书频频谴责罗克强不断以经费不足为借口，无法有效的为巴达旺市议会管辖区提供服务后，许多网民就向杨薇讳留言，指巴达旺市议会管辖区内的石角德莎威拉住宅区有许多的民问题，包括通往EMART道路凹凸不平，路面严重下陷、路灯光线不足等问题，都一直没有获得议会处理。

昨早，杨薇讳又接获网民通知，指石角德莎威拉住宅区的主干路终于获得市议会重新铺上沥青，并深表感激。对此，杨薇讳在第一时间率领众党员到该地区视察，发现该道路的确已被重新被铺上沥青。

“我相信如果不是因为人民通过火箭的施压，加上媒体与社交网站的舆论，石角德莎威拉住宅区的主干路至今也不会获得铺上沥青。”

她也深表遗憾的是，许多人民所面对的地方上问题，往往都是要通过报章的暴露之后，才会迎刃而解。

这也足以证明，市议会根本就不像罗克强那样所指，缺乏经费，追根究底却是由罗克强掌管的议会长期来并没有认真处理管辖区内的基设问题。