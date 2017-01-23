指涉嫌在越南交易行賄 美要求韓逮基文弟弟

（纽约/首尔22日综合电）美国政府要求韩国逮捕联合国前秘书长潘基文的弟弟潘基祥，他涉嫌在一桩越南房地产业交易中行贿。

美国检察官诺布尔在曼哈顿联邦法院的庭审中说，美方已经正式请求首尔逮捕韩国建筑公司京南企业前行政人员潘基祥，并寻求引渡他。不过他说，目前潘基祥还没有遭逮捕。

韩国全国警察外交事务部则表示，还没有接到逮捕潘基祥的正式请求，因此无法对此事置评。

京南企业一负责人表示，潘基祥在2015年3月就已离开该公司，目前下落不明。

根据美国检方，2013年京南企业陷入债务危机，迫切需要资金来偿还债务，潘基祥说服公司董事，让儿子潘周贤找买家买下京南企业在越南河内的综合大楼“地标72”。

在寻找卖家过程中，38岁的潘周贤认识了自称“与中东某王室有关系”的美国时尚顾问兼知名博主哈里斯（52岁）。后者声称可以牵线说服中东某王室成员动用国家基金购买“地标72”。

2014年4月，潘基祥父子同意向哈里斯支付50万美元（约71.3万新元），让他做“中间人”，并承诺事成后再付200万美元。

但根据美国检方，哈里斯根本就不认识什么中东王室成员，他拿到钱后就挥霍一空，用贿款购买机票、订购酒店、大吃大喝，还在纽约布鲁克林附近租下豪宅。

潘周贤已经因行贿遭到起诉，哈里斯则因涉嫌诈骗而被告，两人至今未认罪。

韩国政局因总统涉及的“亲信干政”事件而动荡不安，总统选举将提前举行。72岁的潘基文刚卸下联合国秘书长一职，虽未正式宣布参选却已回国积极走动，已被看好是热门人选之一。他目前的民调支持度仅次于最大在野党共同民主党前党魁文在寅。

潘基文称对弟弟和侄子涉及犯法的事毫不知情，并为此案给韩国民众带来烦扰而道歉。