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持刀漢闖屋砍人縱火 3人燒成焦屍

发布于 January 23, 2017
消拯员奋力朝火场灌水灭火。
消拯员奋力朝火场灌水灭火。


（本报古晋22日讯）1名男子发难后持刀闯入民宅，砍伤4名男女后再纵火烧屋，其中1名受伤男子成功逃出火场，另3名则惨被烧成焦尸。
该宗命案于今午3时许，在古晋马当路10哩巴玛英达住宅区（Taman Palma Indah）发生。
3名死者已查悉为64岁，又瞎又行动不便的道勿、其妻子62岁的诺利亚妮，及23岁的孙女婿莫哈末佐。
死里逃生的伤者是道勿现年36岁的儿子，目前已送往医院接受治疗。
据了解，涉嫌该宗命案的男嫌犯四十余岁，居住在上述住宅区毗邻的丛林里，平时已割橡胶为生，在犯案后的4小时后，晚间7时30分警方成功逮捕嫌犯。
现场消息指出，被烧毁的屋子是一间甘榜木屋，案发当时屋内共有10人，惟他们对嫌凶突发而来的举动措手不及，最终导致惨案的发生。
据悉，嫌凶不知受到何等刺激，因此持刀闯入该屋内，二话不说挥刀见人就砍，先后砍伤屋内其中4名男女。
其他人见状后纷纷逃出屋外向邻近的居民求助，居民闻讯赶往时，也是受到嫌凶追砍，众人唯有逃跑，而嫌凶则是继续返回该住家里，一会儿后众人就发现该住家失火燃烧。
见到住家失火后，众人就马上致电通知消拯局和警方。
消拯员抵达现场时，住家已被烧成废墟，致使消拯员唯有专心控制火势，避免进一步蔓延。
随后，消拯员在废墟里找到3具焦尸，初步证实是3名屋内成员，并把焦尸移到废墟外，交由警方处理。
受伤男子事后也被送往医院接受治疗，目前仍在急救部门黄区观察。
警方在现场向其他屋内成员了解情况后，立即派员进入丛林里追捕涉案的嫌凶，最终在距离现场半个小时路程的丛林里成功将他捉拿归案。

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