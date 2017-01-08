拿手機拍攝 沒救人意願 民眾冷漠態度讓人失望

（本报美里7日讯）一场火灾看透社会的冷漠及无情！

目击者杰里向《联合日报》记者表示，虽然当时很多民众在场，事发时大家只顾着拿起手机拍摄，寻求协助时却没有人愿意提供援助。

“我回头看，发现民众都在围观，不少人是举起手机在拍摄，但是没有人帮忙。”

杰里指出，当时他是与另两名男子，即希沙姆及菲道斯跑向事发单位尝试破门不果后，才寻求毗邻2楼旅社的协助，抬出一张床褥供另3人跳下时充作垫子。

他指出，他当下只想帮助受困者，已无心再考虑自己的安危，但是民众的冷漠态度让他最感失望。

另一方面，消防及消拯局也感谢3名英雄，即杰里、希沙姆及菲道斯当时给予的协助，才让其余的3名受害者成功脱困。

杰里是为在现场附近上班的员工，希沙姆及菲道斯则是在现场后巷售卖沙爹的路摊小贩。

为什么？美里区消防与拯救局局长刘保祥做出以下解答。

■为什么5名受害者在火灾当时必须从高处跃下而不选择另找出路？

★消：受害者因火势蔓延相当快而无法找出路，只好选择跃下保命。

■火势为什么在短短的时间内能蔓延如此快速？

★消：火势透过各单位之间的缝隙而迅速蔓延，造成火势一时间无法控制。

■消拯员为何需要4小时之久来进行灭火行动？

★消：由于消防及拯救员在抵达现场时，火势已经相当大，加上各单位梯间有许多置放物品的阻碍，造成消拯员在灭火行动中遇上瓶颈。

■消拯员为何不使用云梯或转盘梯子来进行灭火？

★消：消拯员尝试使用云梯，但由于该事发单位屋顶上有许多电缆及电话线的阻碍，造成消拯员在进行灭火行动中更加困难。