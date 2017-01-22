拍片期間在倫敦動刀 成龍：我現在很好

（吉隆坡21日讯）拍戏向来卖命的成龙大哥，在拍摄喜剧动作片《功夫瑜伽》期间疑似扭结动在英国伦敦动刀，迄今未依时回院复诊。在大马记者会上被追问“病况”的成龙大派定心丸，老神在在说道：“I’m okay now”（我现在很好）！

参演《功夫瑜伽》李治廷日前爆料说，成龙在拍摄期间紧急动手术，历时5小时。成龙大哥说他在手术隔天就返回冰岛继续武打戏的拍摄，伤口用大绷带包扎，一开打就忘了伤痛。

“这么多年也习惯了，（试过）早上断脚，下午就开工了”。他打算下次到伦敦出席《功夫瑜伽》首映礼时，才到医院复诊。今年63岁的成龙大哥从影56年，他慨叹不懂自己还能拍多少年。

“现在我要拍自己喜欢的电影，拍不同类型的电影回馈全世界的影迷。每次逢年过节还有我的生日，我都会收到很多影迷送来的礼物，拍更好的电影作品送给他们，就是最好的回报方法。”

拿督成龙今午连同唐季礼导演、宝莱坞明星迪莎帕塔尼（Disha Patani）、艾米拉达斯特（Amyra Dastur）、著名瑜伽导师母其弥雅在隆市酒店召开《功夫瑜伽》，架着黑框眼镜的他精神奕奕，跟合作25年的唐导默契依旧。

这部电影到4个国家7个城市取景，除了惊险的飙车戏以外，演员们还要挑战冰岛的酷寒拍摄潜水戏，考验体力和耐力。成龙大哥在戏中要跟真的狮子“小Jackie”对戏，唐导笑说他不敢喊卡，而且要哄成龙大哥走进一辆有狮子的车里面也是非常困难的。

《功夫瑜伽》将于本月27日除夕在大马上映，有机会跟成龙对戏的印度女演员迪莎帕塔尼和艾米拉达斯特直言不可思议，母其弥雅笑说当初接到通知时还以为是收到了诈骗电话。

最近获颁奥斯卡终身成就奖的成龙大哥，鼓励年轻人要努力不懈坚持梦想，只要够勤奋，日后一定会有出头天！从特技演员的身分一直打拼成为知名的动作演员、武术指导、编剧、导演等的成龙，强调自己不想当一辈子的动作明星，而是要当一个真正的演员。

“以前人家会觉得我是廉价的动作明星，电影奖项通常也只颁给文艺片，奥斯卡奖我从来都不敢想。我在美国拍戏20年，大家终于看见我了。”

成龙大哥也回忆起1992年在大马拍摄《警察故事3》的艰辛，当时他被吊在直升机下方做“绳上飞行”，导演因为镜头频频失焦要求延长拍摄，让疲累不堪的成龙大哥抓狂，但也只能咬紧牙根敬业完成拍摄。