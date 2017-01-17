拉菲茲：全國普查顯示 巫統馬來支持率跌剩41%

潘俭伟（右起）、莫哈末拉昔、魏晓隆、拉菲兹、沈志勤及赛夫丁。

（槟城16日讯）公正党“报料天王”拉菲兹国会议员指出，马来族群对巫统的支持率出现有史以来第二度下跌至41%低谷，若来届全国大选反对党单挑巫统，避免三角战，将能让巫统走入历史。

也是公正党前总秘书的班登区国会议员的拉菲兹是槟州华堂举办的“如何以义军拿下边缘议席”，以为其成立的“Invoke”组织举行筹款餐会上如是指出。

拉菲兹说，根据“Invoke”于三周前在全国对10万民众进行的调查发现，每10名马来人中，只有4人选择支持巫统； 这是巫统在现任首相纳吉领导下，继90年代后第二度跌至只有41%的低支持率。

他说，Invoke的20名政治选票中心的全职政治分析员是在三周前以微信及网络等向全国1千万人口展开普查，其中10万人对问卷作出回应，“我们的问题是假设明日选举，在希联、巫统及伊斯兰党，你会选择哪个政党？”

他说，从上述民调中若来届大选，反对党领导层放弃歧见，单挑国阵，那么我们将会使巫统全军覆没。

他表示，消费税已使到马来社会有史以来面对经济压力，在此之前只有少过10%的工人缴税，所以消费税前他们对政府乱花钱不以为然，事不关己，可是消费税后马来人首次必须缴税，他们开始关注政府花的钱都是出自他们的缴税。拉菲兹说，即使难以避免出现三角战，希联将会继续保住雪州及槟州政权，而且只会更强。

拉菲兹脸书直播，一天可向40万名马来群众广播。他指出，根据调查，我国人民平均每天在脸书上花4.2小时，单天有40万名马来群众聆听Invoke直播。

拉菲兹说，放眼希联攻破30个国会选区，只要争取到这些国会选区的足够马来人支持，甚至可拿下廖中莱的文冬国席。

他指出，要拿下布城只需要放眼30个国席，这些国席分布全国，包括吉打，槟州（浮罗山背）及柔佛等。其中在昔加末希联只输1千100张选票，所以只要争取600张马来选票即可拿下该席；而廖中莱在文冬也以300张多数选票中选；柔佛巴西古当只要能赢得900张票即可击退国阵。

他说，在30个国席少过1万5千人将决定全国人的命运。

是晚，Invoke筹获逾10万令吉，从是晚席开78桌即筹获7万8千令吉，现场再筹获2万4千470令吉，使到是晚筹款逾10万令吉。