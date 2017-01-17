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拉津遭銀行追討16萬 限期內沒繳清告破產

发布于 January 17, 2017


（亚庇16日讯）沙巴人民希望党主席拿督拉津奥金遭银行追讨所拖欠的马币16万令吉，倘无法于今年4月24日或之前清还将被法高庭宣判破产，惟当事人昨日表示“将在近日内加以解决。”

他说：“我已指示律师处理有关问题，这是我与银行之间的事，起源于信用卡延期付帐。”

他表示，那只是“通知书”，因为银行无法把索款通知书交给他，因此在报章上刊登通知。

“我还有两个月时间解决问题。”

拉津也是克里亚斯区州议员，他是在亚庇接受记者访问，回应土著联昌伊斯兰银行在昨日某英文报刊登启事，向拉津所发出破产通知书和指令一事时这么表示。该通知书注明有关期限延长至今年4月24日。

大马选举法律规定，一旦人民代议士被判处破产，他们的议员资格也将会被取消；这也意味着，拉津如无法在期限内付清债务，他的州议员身分将被取消。

这个志期为2014年3月3日和2017年4月24日的通知书和指令，原本限定拉津在一周内，偿还所欠下的16万951令吉债务。

无论如何，随着期限延，拉津将有充足时间筹款。

在回答一项问题时，拉津表示，该事件让他有一丝宽慰，即是厘清早前外界指他“自国阵收取金钱，以在反对党之间制造分裂”传言。

他说：“这些人士总会制造种种的谣言，说我从巫统收了3千万元或6千万令吉，以让我成立新政党（人民希望党），如果我真有这笔钱，我怎么还会面对破产的指控。”

拉津曾是沙巴人民公正党主席，他于去年10月以沙巴人民对该党失去信心为由退党，后来成立了沙巴人民希望党。

据了解，拉津宣告破产的原因，可能与他变卖资产，以获取支持的行动失败有关。

此外，巫统前任全国副主席拿督斯里沙菲益阿达也于去年七月杪退党，并成立沙巴人民复兴党，以致沙巴主要反对党增至8个月之多，它们目前尚无法取得来届大选竞选协议，以共同抗衡国阵。

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