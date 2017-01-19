批准挑戰寬赦局決定 安華交聯邦法院裁決

（布城18日讯）上诉庭今日批准人民公正党实权领袖拿督斯里安华及家人的上诉，谕令吉隆坡高庭将安华与家人挑战宽赦局的决定交给联邦法院裁决，即宽赦局的决定是否可被带上法庭挑战。

由拿督罗哈娜为首的上诉庭三司在聆听陈词后做出上述裁决，另两名法官为拿督斯里查卡利亚及拿督玛丽。

安华代表律师苏仁德兰较后在庭外表示，若此案在联邦法院取得成功，这项案件可成为被研究的案例，并对日后囚犯的未来在申请宽赦时有一定的影响。

他表示，这是安华及家属的成功。

“从法律角度而言，将此案交给联邦法院审理是很好的决定。”

另一名代表律师拉蒂花补充，上诉庭法官同意此案有问题需要厘清，即宽赦局决定是否可被挑战，因此交由联邦法院审理。

安华因肛交罪成被判坐牢5年后，其家属于2015年2月24日向国家元首寻求宽赦，但宽赦局于同年3月16日驳回安华家属的申请。

目前仍在双溪毛糯监狱服刑的安华（68岁）较后于6月24日连同妻子拿督斯里旺阿兹莎、女儿努鲁依莎和努鲁努哈入稟高庭，並在申请书中把吉隆坡、纳闽及布城宽赦局、总检察署和马来西亚政府列为第一至第三答辩人，但遭高庭拒绝。

高庭法官拿督诺碧也拒绝把案件移交联邦法院，以就宽赦局决定不可以受到挑战或质疑，鑑定是否已违反联邦宪法。